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Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Yıldırım, kendi şirketinin üretimi olan insansız deniz araçlarını İlham Aliyev'e tanıttı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin buluşmasında Aziz Yıldırım'ın iş dünyasındaki faaliyetleri kapsamında geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) ön plana çıktı.

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINI TANITTI

Aziz Yıldırım, görüşme sırasında kendi şirketinin üretimi olan insansız deniz araçlarını İlham Aliyev'e tanıttı. Yıldırım, üretilen İDA'lar hakkında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bilgi verdi.

AZİZ YILDIRIM İLE İLHAM ALİYEV BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Başkanlığı görevinin yanı sıra iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdüren Aziz Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma sanayisine yönelik insansız deniz araçlarının ele alınması dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İki adam bir arada ..

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