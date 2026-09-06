Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Yıldırım, kendi şirketinin üretimi olan insansız deniz araçlarını İlham Aliyev'e tanıttı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin buluşmasında Aziz Yıldırım'ın iş dünyasındaki faaliyetleri kapsamında geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) ön plana çıktı.
İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINI TANITTI
Aziz Yıldırım, görüşme sırasında kendi şirketinin üretimi olan insansız deniz araçlarını İlham Aliyev'e tanıttı. Yıldırım, üretilen İDA'lar hakkında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bilgi verdi.
AZİZ YILDIRIM İLE İLHAM ALİYEV BİR ARAYA GELDİ
Fenerbahçe Başkanlığı görevinin yanı sıra iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdüren Aziz Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma sanayisine yönelik insansız deniz araçlarının ele alınması dikkat çekti.