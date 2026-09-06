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Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler

Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK, 4. haftada sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Çorum temsilcisi, bu sonuçla Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini elde ederken puanını 4'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

ÇORUM MAÇA GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi ekip henüz 6. dakikada Alexandros Kiziridis'in golüyle 1-0 öne geçti. Çorum FK, 27. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Andrei Borza'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına büyük avantajla gitti.

SON SÖZÜ MAHMIC SÖYLEDİ

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Çorum FK, 88. dakikada Ermin Mahmic'in golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Çorum temsilcisi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Arca Çorum FK, Eyüpspor karşısında kulüp tarihinin en üst ligdeki ilk galibiyetini aldı. Sezonun ilk 3 haftasında galibiyet elde edemeyen Çorum FK, tarihi zaferle birlikte puanını 4'e yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Süper Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Ece Güneş
Ece Güneş
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