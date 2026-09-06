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Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz Haber Videosunu İzle
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
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Kasımpaşa maçı için Şişhane Meydanı'nda bir araya gelen Amedspor taraftarları arasında bulunan bir kişinin kameralar karşısında kullandığı sert sözler geniş yankı uyandırdı. Taraftarın, “Bize çiçekle gelene biz ciğer yediririz. Bize kurşunla gelene biz keleşle gideriz” ifadeleri dikkat çekti.

Amedspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı taraftarlar Şişhane Meydanı'nda toplandı. Maç saatini bekleyen grupta bulunan bir taraftar, kameraya konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KELEŞLE GİDERİZ"

Diyarbakır'ın simge lezzetlerinden ciğere gönderme yapan taraftar, “Bize çiçekle gelene biz ciğer yediririz” ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında üslubunu sertleştiren taraftar, “Bize kurşunla gelene biz keleşle gideriz” dedi.

SİLAHLI İFADELERİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Taraftarın misafirperverlik mesajının hemen ardından “kurşun” ve “keleş” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Maç öncesinde söylenen bu sözler geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet null:

Bunlar alttan alttan provakötörlük yapıyor kardeşim Türk Kürt kardeştir ara açmaya çalışan ahlaksızdır

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

İyi demiş.Tebrik ediyom.

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