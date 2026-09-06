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İBB soruşturmasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki dahil 6 şüpheli tutuklandı

İBB soruşturmasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki dahil 6 şüpheli tutuklandı
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İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 3 Eylül’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı. İBB Satın Alma Müdürlüğü ihalelerinde fesat ve kamu zararı tespit edildiğine ilişkin raporların yer aldığı soruşturmada, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildi.

12 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 14 şüpheliye yönelik 3 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz ve Volkan Karagöz gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Onur Gülin'in ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt ve Vedat Taşdelen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy ile Volkan Karagöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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