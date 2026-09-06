Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde Kılıç’ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar tespit edilirken, evinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Oyuncunun ölümü “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Usta oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın hayatını kaybetmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, en son 1 Eylül’de dışarı çıktığı ve ardından evine döndüğü belirlenen Kılıç’ın oldukça bitkin ve yorgun olduğu görüldü.

Binaya giriş yapan Kılıç’ın bir süre duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise güçlükle merdivenlere yöneldiği görüldü.

MERDİVENLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKMIŞ

Güvenlik kamerası kayıtlarında Kılıç’ın merdivenlere yönelerek dairesine çıktığı anlar da yer aldı. Oyuncunun bu andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Yaklaşık iki gün boyunca Kılıç’a ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine ekipler oyuncunun evine gitti. Yapılan kontrolde Kılıç’ın koltuk üzerinde hareketsiz halde bulunduğu belirlendi.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Kılıç’ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu tespit edildi.

Ancak yapılan detaylı kontrolde oyuncunun vücudunda kesici alet yarası, kesi ya da açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu gelişmelerin ardından oyuncunun ölümü “şüpheli ölüm” kapsamında değerlendirilerek soruşturma başlatıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Serhat Mustafa Kılıç’ın kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun ölümüne ilişkin ayrıntıların, yapılacak kapsamlı otopsi ve Adli Tıp incelemelerinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki diğer delillerin de incelendiği öğrenildi.

SEKSENLER, SÖZ VE EZEL GİBİ YAPIMLARDA ROL ALDI

1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, uzun yıllar boyunca sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında oyunculuk yaptı.

Kılıç, kariyeri boyunca “Seksenler”, “Söz” ve “Ezel” başta olmak üzere çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. Başarılı oyuncu, farklı karakterlere hayat verdiği performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı isimler arasında yer aldı.

Kılıç’ın ani ölümü sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olurken, şüpheli ölüm soruşturmasının otopsi sonucuyla birlikte aydınlatılması bekleniyor.