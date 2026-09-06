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Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan İHA nedeniyle Moskova'ya yönelik aldığı kararlara tepki gösterdi. Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus Evi'nin kapatılmasını eleştiren Lavrov, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunun araştırılmadan kabul edildiğini savundu. Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığın vurgulayan Lavrov, “Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır” diyerek Berlin'i savaş istemekle suçladı.

Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna (VGTRK) konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik sergilediği yaklaşımı değerlendirdi.

"BU ASLINDA, GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICIDIR" 

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını anımsatan Lavrov, bu kararların arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi'nin kapatılmasının yer aldığına dikkati çekti.

Lavrov, şöyle devam etti: "Onlar (Almanlar), bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor."

Bakan Lavrov, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını vurguladı.

NE OLDU?

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Kaynak: AA
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