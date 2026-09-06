İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan bir soruşturma kapsamında tutuklanan Selman Reşitoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmişte birlikte çekilen fotoğraflarının yeniden kullanılmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Reşitoğlu, daha önce lüks yaşamına ilişkin paylaşımları ve aile şirketi üzerinden aldığı kamu ihaleleriyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Reşitoğlu'nun Mehmet Şimşek ile özel jette ve Londra'daki bir mekânda çekilen fotoğrafları da daha önce tartışma konusu olmuştu.

Şimşek, söz konusu fotoğraflarla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir. Söz konusu kişi ile herhangi bir ticari ortaklığım bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA HABERLERİNDE ESKİ FOTOĞRAF KULLANILDI

Bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Selman Reşitoğlu'nun da tutuklandığı ifade edildi.

Haberlerde Reşitoğlu ile Mehmet Şimşek'in geçmişte çekilmiş fotoğraflarının kullanılması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

"YANILTICI BİR ALGI OLUŞTURMA ÇABASI"

Bakanlık, soruşturma kapsamındaki bir kişiyle ilgili haberlerin Şimşek'in bakan olmadığı dönemde çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte servis edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu yaklaşım, açıkça kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturma çabasıdır. Daha önce de defalarca açıklandığı üzere, Sayın Bakanımızın söz konusu kişiyle şahsi veya ticari hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır."

HUKUKİ İŞLEM MESAJI

Aynı fotoğrafların kullanılmaya devam edilmesine de tepki gösterilen açıklamada, bunun Bakan Şimşek ile söz konusu kişi arasında gerçeğe aykırı bir bağlantı bulunduğu izlenimi yarattığı savunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Buna rağmen aynı fotoğrafın ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, kamuoyunda gerçeğe aykırı bir ilişki ve bağlantı izlenimi yaratmaya yöneliktir. Bu tür yanıltıcı yayınlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır" denildi.

Kaynak: AA