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Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak

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Ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen İsrail ve Hamas heyetlerinin görüşmesinden güzel sonuç çıkmadı. Açıklama yapan bir Hamas yetkilisi, "Saldırıları sona erdirmeyen ateşkesi kabul etmeyeceğiz" dedi. Görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirten Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da amacın tam bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi olduğunu söyledi. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.

İsrail ve Hamas heyetleri ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. İlk tur görüşmelerinden sonuç çıkmazken, açıklama yapan bir Hamas yetkilisi, "Saldırıları sona erdirmeyen ateşkesi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek amacın tam bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi olduğunu vurguladı. Taraflar yarın bir kez daha masaya oturacak.

Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak

KAHİRE'DEKİ GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır'da sürüyor. İsrail ile Hamas arasında başkent Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip edilirken görüşmelerden sonuç çıkmadı.

HAMAS: SALDIRILARIN DURDURULMASINI İÇERMEYEN ATEŞKESİ KABUL ETMEYECEĞİZ

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor" dedi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkili, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir ateşkesi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini" vurguladı.

Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak

TARAFLAR YARIN YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan Hamas yetkilisi, "Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor" ifadelerini kullandı. Taraflar, yarın yeniden bir araya gelecek.

"AMACIMIZ İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ VE TAM ATEŞKES"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Hamdan, amacın tam bir ateşkes ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu vurguladı.

Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacakHamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan

UZLAŞMA FORMÜLÜ BULUNDU

Kahire el-İhbariye telev i zyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığına göre, görüşmelere katılmak üzere yola çıkan Hamas heyeti Kahire'ye ulaştı. Ateşkese yönelik yapılan yorumda, Mısır güvenlik heyetinin birçok anlaşmazlık noktasında uzlaşma formülüne ulaştığı ifade edildi.

Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak

"BU KEZ FARKLI SONUÇLAR ÇIKABİLİR"

Görüşmelere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de katıldı. Reuters haber ajansı Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.

Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsrail Kahire Gazze Mısır Güvenlik Uluslararası İlişkiler Yerel Politika Dünya Güncel Haberler

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