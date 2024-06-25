ERÜ'de TÜBİTAK destekli havacılık ve uzay teknolojileri projesi başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen TÜBİTAK 4005 destekli "Bilsem Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitimi ve Uygulamaları" Projesi'nin açılış toplantısı ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen projenin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TENMAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile akademisyenler ve bilim ve sanat merkezlerinde görevli öğretmenler katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, savunma sanayii ve uzay çalışmalarının öneminden bahsetti. Milletvekili Dr. Cıngı, "Dünyadaki bütün teknolojik ve Ar-Ge gelişmeleri hep havacılık çalışmaları neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalar ülkemizdeki teknolojik alt yapıyı da teyit edecek ve kuvvetlendirecektir" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında projenin önemli bir iş birliği birlikteliğinin göstergesi olduğunun altını çizdi. Şehirlerde kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin savunma sanayisine yönelik olarak kurulmasının önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Kayseri ilkleri başarmış ve havacılık ile savunma sanayiinde yakışan yaklaşımlar içerisindedir. Kayserimize bu alanlarda destek olunmasını canı gönülden arzu ediyorum. Özellikle yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinde ihtisas organize sanayilerinin, savunma sanayilerine yönelik olması da bu şehirde birçok konunun kendiliğinden çözüleceğinin de habercisi. Şehrimizde havacılık kültürü oturmuş durumdadır."

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin alanında etkin çalışmalar yürüten önemli bir fakülte olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Üniversite olarak ülkeye ve tüm insanlığa katma değeri olan çalışmalar içerisinde olmamız en temel görevlerimizdendir. Üniversite olarak her alanda varlığımızdan hissettiriyoruz ve hissettirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

TENMAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ise konuşmasında "Uzay alanında yeni araştırmalar yapmak tüm ülkelerin en önemli özelliklerinden olmuştur" dedi. Prof. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda ülkemizin yerli ve milli imkanlar ile geliştirmekte olduğu başta insansız hava aracı ve uydu teknolojileri olmak üzere havacılık ve uzay alanında ortaya koyduğu büyük gelişmeler bu yarışta ülkemizi öncü konuma getirmiştir. Özellikle son birkaç ay içindeki milli astronotlarımızın yapmış oldukları uzay görevleri ve milli muharip uçağımız Kaan'ın yaptığı ilk deneme uçuşları bu alandaki rekabet gücümüzü ortaya koymaktadır. Tüm bu gelişmeler başta gençlerimiz olmak üzere tüm toplumun ilgisini bu alana çekmiştir. Son yıllarda TEKNOFEST ile ortaya çıkan ilgi tüm kesime yayılmış özelde de bilim sanat merkezlerinde de ayrı bir edinmiştir. Uzay ve havacılık alanındaki bu gelişmeler bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin atölye çalışmalarına olan talebi de artırmaktadır."

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman da konuşmasında etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

Proje yürütücüsü Dr. Mehmet Yükseksöylemez de yaptığı konuşmasında proje hakkında bilgi verdi.

Konuşmalarından ardından proje ekibine belge takdiminde bulunuldu. Farklı illerden bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu fizik, fen bilimleri, bilişim teknolojileri, teknoloji ve tasarım alanında eğitim veren 36 öğretmenin katıldığı etkinlik, öğretmenlerin havacılık ve uzay bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerini artırmak, atölye, laboratuvar, tasarım ve üretim gibi deneysel ve uygulamalı çalışmalarla tecrübelerini artırmak amaçlanıyor. - KAYSERİ