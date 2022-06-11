Elazığ'da Yapılması Planlanan 3. Sanayi Sitesinde Arazi Tartışması - Haberler

Elazığ'a kurulması planlanan 3. sanayi sitesinin yapılacağı araziyle ilgili tartışmalar sürüyor. Elazığ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Karaca, söz konusu yerin mera arazisi olduğunu belirterek, yapılan işlemin kanuna aykırı olduğunu söyledi. Karaca, "Meraların amaç dışına çıkartılmasını zaten arzulamıyoruz. Kanuna aykırı, suç oluşturan bir işlem tesis ediliyor. İtirazımız bu yönde. Biz bunu daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere bunun takipçisi olacağız" dedi.

Elazığ'a Malatya yolu üzerinde İŞGEM yerleşkesi yanında yapılması planlanan 3. Sanayi Sitesi'ne ilişkin tartışmalar sürüyor.

"YAPILAN KANUNA AYKIRI, SUÇ OLUŞTURAN BİR İŞLEMDİR"

Elazığ Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet Karaca, işlemin kanuna aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İlimiz Bağdere köyüne yapılması planlanan Karma Sanayi Sitesi ile ilgili bir talep oldu valilikten. Bu talep yaklaşık 1000 dekarlık bir mera alanının tahsis amacını içeriyordu. Ne olacak? Mera dışına çıkarılacak, hazineye devredilecek ve hazine üzerinden adı geçen kooperatife sanayi sitesi yapılmak üzere verilecek. Tabii ki şehirde bir sanayi sitesi ihtiyacı varsa bunu yapılmasına kimse karşı çıkmaz.

Bizim Ziraat Mühendisleri Odası olarak karşı çıktığımız konu, kanunların hiçe sayılması, yani yasadışı işlem yapılması. Çünkü Mera Kanunu mevzuatı gereği bu yatırımın yapılması uygun değil. Bunu kılıfına uydurmak için özel idare üzerinden bir talep yapılmış. Özel İdare sanki oraya bir sanayi sitesi yapacakmış gibi, kanunun 14 maddesinin C bende kapsamında yani kamu yatırımı için ihtiyaç duyulan yerler. Oysa bu sanayi sitesinin yapılması birincisi kamu yatırımı değil. Kamu yararı için diyebiliriz ama kamu yatırımı değildir. Kamu yatırımı dediğimiz, devletin okul, yol, elektrik hattı, demir yolu gibi baraj gibi, havaalanı gibi yaptığı yatırımlardır. Çünkü burada yapılacak sanayi sitesinin mülkiyeti kişilere geçecektir.

İkincisi de Özel İdarenin kendi kanunu gereği sanayi sitesi yapma gibi bir görev ve yetkisi yok. Meraların amaç dışına çıkartılmasını zaten arzulamıyoruz. Kanuna aykırı, suç oluşturan bir işlem tesis ediliyor. İtirazımız bu yönde. Biz bunu daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere bunun takipçisi olacağız. Sayın valinin yasadışı bu eyleme olur vermeyeceğinden eminiz. Olur da bu tarz arazi değişikliğini onaylarsa Sayın Vali, bu defa de kanun yolunu kullanacağımızı kamuoyuyla da paylaşıyoruz."

"O ALANA SANAYİ SİTESİ KURULMASI İÇİN ISRAR EDİLİYOR"

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, sanayi sitesi için OSB yakınında bir alan olması, düşünülen arazi için 5 muhtarın şerh düşmesi ve DSİ'nin olumsuz raporuna rağmen ısrar edildiğini belirtti. Karakuş şu ifadeleri kullandı:

"Elazığımızda 2 Sanayi Sitesi Kooperatifi var. İkincisi, birinciden sonra kuruluyor. Kurulan ve özellikle Oto Onarımcılar Kooperatifi olarak bilinen kooperatif, Kuzey Çevre Yolu olarak bildiğimiz noktada Organize Sanayi Bölgesi'ne bitişik bir alanda bin 600 dönümlük bir alan ki o alandaki vatandaşımızla ve kooperatif başkanımızla istişare ettiğimizde oranın mümbit olduğu, verimsiz bir yer olduğu ve oranın herhangi bir otlak alan olmadığını oraya yönelik herhangi bir muhtarın, resmi kurumun "Buraya sanayi sitesi olmaz" diye bir şerh düşmediği tarafımızca bilinmektedir. Yine tabi bu yerin de özellikle OSB' ye yakınlığı, çevre yolumuza, havaalanına yakınlığı artı bir unsurdur. Bir de diğer bir kooperatifimiz var. Özellikle ilimizin Belediye Başkanı'nın arkalarında olduğu, onların yönlendirmesiyle bu kooperatifin farklı bir bölgede kurulmak istendiğine dair söylentiler var. Burada insanların birbirine iddia ettiği şeyler dışında 2 alternatif arasında hangisinin daha faydalı olduğu yönünde bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz. Şimdi ikinci kurulan kooperatifin özellikle Elazığ Belediye Başkanımızın desteklediği yerle ilgili baktığımızda, verimli otlak araziler, burayla ilgili 5 köy muhtarının karara şerh düştüğünü, mera komisyonundan çıkarılma kararına ilişkin şerh düştüğü belli.

"BU ISRARIN SEBEBİ AÇIKLANMALI"

Yine burayla ilgili DSİ'nin olumsuz rapor yazdığı belli ve bugün Ziraat Odaları Birliği Başkanımızın burada sanayi sitesi kurulmaz bu araziye yazıktır şeklindeki bir şerhi söz konusu. Diğer kooperatife baktığımız zaman böyle bir şey önümüze gelmedi. Dolayısıyla burada ikinci kooperatifi kurarak Elazığ'ın 30 km – 25 km batısında kooperatif kurmak isteyen siyasilerimizin ve bunun burada olması gerektiğini savunan siyasilerimizin şu cevabı vermesi lazım. 5 muhtar neden muhalefet şerhini verdi, DSİ orası için neden olumsuz raporu yazdı ve Ziraat Odaları Birliği'nin olmaz ısrarına rağmen daha önemli daha konum olarak güzel bir yer varken, 2. OSB'nin bitişiğinde bir yer varken bu kadar ısrar edilmenin sebebinin bu kamuoyuna ve özellikle de sanayi sitesi esnafımıza açıklanması lazım. Bir araya gelerek ortak akılla bu işin bir an önce çözülüp sanayi esnafımızın daha güzel yerde şehrimize hizmet etmesi için biran önce ortak aklın oluşturulması ve karar alınması gerekmektedir."

ANKA / Yerel