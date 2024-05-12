CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Alpagut'ta Eylem Yapan İşçilere Destek Verdi: "Emekten Alınterinden Yanayız"

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Dodurga ilçesinde bulunan Alpagut Linyit Kömür işletmelerinde çalışan 88 işçi, madende toprak kayması olduğu iddiasıyla işletme yönetimi tarafından 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı. Maden ocağına giderek işçilerin eylemine destek veren CHP Çorum Milletvekili "Emekten alın terinden yanayız. Yani işçinin çalışmasına elverişli değilse 88 kişi çalışamıyor da niye 50 kişi çalışıyor" dedi.

Çorum'un Dodurga ilçesi'ndeki Alpagut Linyit Kömür İşletmelerinde toprak kayması olduğu gerekçesiyle 6 ay süreli ücretsiz izne çıkarılan 88 işçi maden önünde eyleme başladı. Maden ocağına giderek işçilerin eylemine destek olan CHP Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, işçileri salı günü Meclis'e davet etti.

"EMEĞİ SÖMÜRENLERE KARŞIYIZ"

Milletvekili Tahtasız şunları söyledi:

"Emeği sömüren düzene karşıyız. Yani bu emeğinizin üstünden kim fazladan kazanç elde etmeye çalışıyorsa kim emeği sömürmeye çalışıyorsa biz bunun karşısındayız. Ama işletme olarak emekten yana emekçiden yana olan birçok işletme de var. Yani işverenlerin de hakkını savunacağız. Çünkü işverenle çalışan kardeş, benim gözümde öyle. Ama tabii ki sizin yasal haklarınızı sonuna kadar veren emekten yana olan işletmeleri biz onların yanındayız. Sizin yanınızda nasıl olduysak eğer işletmede gerçekten tüm sorumlulukları yerine getiriyorsa biz onun da yanındayız. Ama birilerine peşkeş çekilen, beşli çeteler dediğimiz ballı ihaleleri verilen firmalar var. Ben burada isimlerini zikretmeyeyim. İşte İliç Maden Ocağı'nda yaşanan durumu yaşadık, gördük.

MİLLETVEKİLİ TAHTASIZ İŞÇİLERİ MECLİSE DAVET ETTİ

Emekten alın terinden yanayız. Bunu da böyle bilin. Salı günü ben sizi Meclis'e kaç kişi istiyorsanız gelin. Benim baş tacım misafirimsiniz. Genel başkanımız müsaitse genel başkanımızla, değilse genel başkan yardımcımızla görüştüreceğim. İlk etapta meclise soru önergesi verip, bu madenin varsa sorunu birlikte çözeceğiz. Yani işçinin çalışmasına elverişli değilse 88 kişi çalışamıyor da, niye 50 kişi çalışıyor. 55 kişi çalışıyor. Bunun da hesabını tek tek soracağız arkadaşlar.

"BİZ YASALARA GÜVENİYOR, İNANIYORUZ"

Maden ocağında eylemdeki işçilerle görüşen Mehmet Tahtasız daha sonra İşletme Müdürü Mehmet Ali Kargı ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldı. Tahtasız, görüşme sonrasında şunları söyledi:

"Bu süreçte ben tabii ki raporları okudum. İşte dedikleri gibi kayma var işte. Risk var. Bize diyorlar 'sendikalaşmaya falan karşı değiliz' gibi laflar ediliyor ama. Biz de dedik ki kardeşim o zaman, bu işçinin karşısına çıkın biz sizlerin hiçbir zarar görmeden bütün yasal haklarınızı vereceğiz deyin bu arkadaşlardan da ayrılmak isteyen kendi gönül rızası ile ayrılsın. Ama siz 6 ay biz sizi maaş vermeden çalıştırmaya çalışıyoruz demek bu işlere kendiliğinden istifa etsin ki ben onun kıdem ihbar alacaklarını vermeyeyim demek. Burada şimdi hakem heyetine tabii ki gidilecektir. Biz yasalara güveniyoruz. Yasalara inanıyoruz. Ama buradaki arkadaşlar eğer bu 88 kişiyi zor durumda bırakmak istemiyorsa der ki, arkadaşlar ben sizi işten çıkartıyorum. Tüm ihbar, kıdem alacaklarınızı veriyorum. Ayrılmak isteyen ayrılsın der, doğal. Ama bunu demiyor sizi zora sürüyor. Siz kendiniz istifa edin ki ben kıdem ihbar gibi bazı alacaklarınızı vermeyeyim istiyor. Ben bu anlamda size söz veriyorum. Meclis'te soru önergesi vereceğim Çalışma Bakanlığı'na. Oradan bana bir 15 gün içinde yasal olarak cevap vermeleri gerekiyor. Vermezlerse yine kürsüden çıkacağım konuşacağım."

İŞÇİLER: "KALEYİ TERK ETMİYORUZ"

İşçiler adına konuşan Hakkı Kılıç, "Biz burada bir avuç insanız. Sadece buradayız. Biz kaleyi terk etmek istemiyoruz. Burası şu an bizim Estergon kalemiz. Biz bu kaleyi terk edersek bizi yıkarlar. Biz de kaleyi terk etmiyoruz. Burada 88 tane işçi 9 Mayıs günü sabahı 9: 30'da çağrıldılar. Biz sizi 6 ay ücretsiz izne gönderiyoruz. 16 tane işçi arkadaşımızı Fethiye'ye inşaata gönderdiler yer altı maden işçisini. 50 kişide burada var mevcut yönetimle birlikte. 88 kişi de özellikle de sendikadan dolayı... Üye olduk. Yasal bir şey ama patronlarımız maalesef hala o kültüre ulaşamadı. Ulaşamadıkları için de sanki sendika böyle bir öcü gibi. Sendikalı işçi vebalı gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde bulunan Alpagut Linyit Kömür işletmelerinde çalışan 88 işçi, madende toprak kayması olduğu iddiasıyla işletme yönetimi tarafından 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı. Maden ocağına giderek işçilerin eylemine destek veren CHP Çorum Milletvekili "Emekten alın terinden yanayız. Yani işçinin çalışmasına elverişli değilse 88 kişi çalışamıyor da niye 50 kişi çalışıyor" dedi.

Çorum'un Dodurga ilçesi'ndeki Alpagut Linyit Kömür İşletmelerinde toprak kayması olduğu gerekçesiyle 6 ay süreli ücretsiz izne çıkarılan 88 işçi maden önünde eyleme başladı. Maden ocağına giderek işçilerin eylemine destek olan CHP Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, işçileri salı günü Meclis'e davet etti.

"EMEĞİ SÖMÜRENLERE KARŞIYIZ"

Milletvekili Tahtasız şunları söyledi:

"Emeği sömüren düzene karşıyız. Yani bu emeğinizin üstünden kim fazladan kazanç elde etmeye çalışıyorsa kim emeği sömürmeye çalışıyorsa biz bunun karşısındayız. Ama işletme olarak emekten yana emekçiden yana olan birçok işletme de var. Yani işverenlerin de hakkını savunacağız. Çünkü işverenle çalışan kardeş, benim gözümde öyle. Ama tabii ki sizin yasal haklarınızı sonuna kadar veren emekten yana olan işletmeleri biz onların yanındayız. Sizin yanınızda nasıl olduysak eğer işletmede gerçekten tüm sorumlulukları yerine getiriyorsa biz onun da yanındayız. Ama birilerine peşkeş çekilen, beşli çeteler dediğimiz ballı ihaleleri verilen firmalar var. Ben burada isimlerini zikretmeyeyim. İşte İliç Maden Ocağı'nda yaşanan durumu yaşadık, gördük.

MİLLETVEKİLİ TAHTASIZ İŞÇİLERİ MECLİSE DAVET ETTİ

Emekten alın terinden yanayız. Bunu da böyle bilin. Salı günü ben sizi Meclis'e kaç kişi istiyorsanız gelin. Benim baş tacım misafirimsiniz. Genel başkanımız müsaitse genel başkanımızla, değilse genel başkan yardımcımızla görüştüreceğim. İlk etapta meclise soru önergesi verip, bu madenin varsa sorunu birlikte çözeceğiz. Yani işçinin çalışmasına elverişli değilse 88 kişi çalışamıyor da, niye 50 kişi çalışıyor. 55 kişi çalışıyor. Bunun da hesabını tek tek soracağız arkadaşlar.

"BİZ YASALARA GÜVENİYOR, İNANIYORUZ"

Maden ocağında eylemdeki işçilerle görüşen Mehmet Tahtasız daha sonra İşletme Müdürü Mehmet Ali Kargı ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldı. Tahtasız, görüşme sonrasında şunları söyledi:

"Bu süreçte ben tabii ki raporları okudum. İşte dedikleri gibi kayma var işte. Risk var. Bize diyorlar 'sendikalaşmaya falan karşı değiliz' gibi laflar ediliyor ama. Biz de dedik ki kardeşim o zaman, bu işçinin karşısına çıkın biz sizlerin hiçbir zarar görmeden bütün yasal haklarınızı vereceğiz deyin bu arkadaşlardan da ayrılmak isteyen kendi gönül rızası ile ayrılsın. Ama siz 6 ay biz sizi maaş vermeden çalıştırmaya çalışıyoruz demek bu işlere kendiliğinden istifa etsin ki ben onun kıdem ihbar alacaklarını vermeyeyim demek. Burada şimdi hakem heyetine tabii ki gidilecektir. Biz yasalara güveniyoruz. Yasalara inanıyoruz. Ama buradaki arkadaşlar eğer bu 88 kişiyi zor durumda bırakmak istemiyorsa der ki, arkadaşlar ben sizi işten çıkartıyorum. Tüm ihbar, kıdem alacaklarınızı veriyorum. Ayrılmak isteyen ayrılsın der, doğal. Ama bunu demiyor sizi zora sürüyor. Siz kendiniz istifa edin ki ben kıdem ihbar gibi bazı alacaklarınızı vermeyeyim istiyor. Ben bu anlamda size söz veriyorum. Meclis'te soru önergesi vereceğim Çalışma Bakanlığı'na. Oradan bana bir 15 gün içinde yasal olarak cevap vermeleri gerekiyor. Vermezlerse yine kürsüden çıkacağım konuşacağım."

İŞÇİLER: "KALEYİ TERK ETMİYORUZ"

İşçiler adına konuşan Hakkı Kılıç, "Biz burada bir avuç insanız. Sadece buradayız. Biz kaleyi terk etmek istemiyoruz. Burası şu an bizim Estergon kalemiz. Biz bu kaleyi terk edersek bizi yıkarlar. Biz de kaleyi terk etmiyoruz. Burada 88 tane işçi 9 Mayıs günü sabahı 9: 30'da çağrıldılar. Biz sizi 6 ay ücretsiz izne gönderiyoruz. 16 tane işçi arkadaşımızı Fethiye'ye inşaata gönderdiler yer altı maden işçisini. 50 kişide burada var mevcut yönetimle birlikte. 88 kişi de özellikle de sendikadan dolayı... Üye olduk. Yasal bir şey ama patronlarımız maalesef hala o kültüre ulaşamadı. Ulaşamadıkları için de sanki sendika böyle bir öcü gibi. Sendikalı işçi vebalı gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.