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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının yeniden güvence altına alınması için Türkiye'nin sunduğu önerileri incelediklerini söyledi. Türkiye'nin geçmişte tahıl koridoru anlaşması için yürüttüğü çabalara dikkat çeken Rubio, sevkiyatların sürmesini sağlayacak kısmi bir ateşkes istediklerini ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin takvim veremeyeceğini söyledi. Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için iki ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

  • ABD, Türkiye'nin bir veya iki hafta önce ilettiği Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi ateşkes önerilerini inceliyor.
  • Rubio, tahıl koridoru anlaşmasının daha önce Türkiye'nin çabalarıyla sağlandığını ancak sonradan bozulduğunu belirtti.
  • ABD, Rusya ve Ukrayna ile genel ateşkes için görüşmeleri sürdürüyor ve Rusya ile iletişim kanallarının açık tutulmasını önemli görüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU: TÜRKİYE İSTİKRARLI BİR ÇABA GÖSTERMİŞTİ 

Karadeniz üzerinden dünyanın tahıl ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilginin yeniden canlandığını ifade eden Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu." dedi.

Yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin tahminde bulunmak istemediğini kaydeden Rubio, özellikle Afrika kıtasını etkileyen bu durumun aciliyetine dikkati çekerek konunun "enerji boyutunun da unutulmaması gerektiğini" vurguladı.

"TÜRKİYE TARAFINDAN İLETİLEN ÖNERİLERİ İNCELİYORUZ"

Farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir." ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkesin "elbette gerçekleşmesini istediklerini" belirten Rubio, bunun ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin ihtiyatlı konuşarak "tahmini bir süre veremeyeceğini" ifade etti.

GENEL ATEŞKES İÇİN DE RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rubio, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi için her iki ülkeyle de görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

Bu konuda, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile yapılan görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, Rusya'nın nükleer silah kapasitesine dikkati çekerek, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir." diye konuştu.

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Kaynak: Haberler.com
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