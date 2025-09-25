Atatürk Üniversitesi Heyeti KKTC'de önemli ziyaretler gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında heyet; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve ülkenin önde gelen üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının yanı sıra yükseköğretim alanında iş birliği olanakları da değerlendirildi.

Heyetin ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar: "Eğitim Alanındaki İş Birlikleri Ülkemizin Geleceği İçin Büyük Önem Taşıyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim alanında yapılan çalışmaların ve üniversiteler arası iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekti. Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında sağlanan iş birliğinin ülkenin eğitim vizyonuna değerli katkılar sunacağını ifade eden Tatar, "Eğitim sektörümüz bağlarımızın güçlenmesi açısından son derece önemli bir noktada bulunuyor. Yükseköğretim, ülkemiz için önemli bir sektördür ve uzun vadede daha da gelişecektir. KKTC bir eğitim adasıdır, bu alanda yapılan her çalışma geleceğimize yatırım niteliği taşımaktadır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise kabulde yaptığı konuşmada, üniversiteler arası iş birliklerini geliştirmek için KKTC'de bulunduklarını kaydetti. Atatürk Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısı, bilimsel vizyonu ve uluslararası misyonuyla her türlü ortak projeye açık olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Eğitim alanında atılan her adım, gençlerimizin daha nitelikli yetişmesine ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlayacaktır. Bizler, üniversite olarak hem Lefke Avrupa Üniversitesi hem de KKTC'deki diğer kurumlarla her türlü iş birliğine hazırız. Bu doğrultuda Kıbrıslı Türk öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC Ziyareti, İki Ülkenin Akademik Çalışmalarına Katkı Sunacak

Heyet, Cumhurbaşkanlığı ziyaretinin ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i de makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke üniversiteleri arasında kurulacak akademik köprülerin hem bilimsel hem de kültürel açıdan yeni fırsatlar doğuracağı vurgulandı.

Ziyaretler kapsamında Atatürk Üniversitesi heyeti ayrıca KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu da ziyaret etti. Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ile LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'in de hazır bulunduğu görüşmede, üniversiteler arası ortak çalışmaların daha da güçlendirilmesi ve birlikte yapılacak projelerin hayata geçirilmesi hususunda istişarelerde bulunuldu. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversiteler arası iş birliği gençlerimizin yetişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu iş birliklerini destekliyoruz ve hayata geçmesi için her türlü desteği sunmaya hazırız" dedi.

"Ülkenin Altyapı ve Teknoloji Vizyonunu Destekleyecek Her Türlü İş Birliğine Açığız"

Ayrıca heyet, KKTC temasları kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı da makamında ziyaret etti. Görüşmede, dijitalleşme, altyapı yatırımları ve ulaşım alanında üniversitelerin sağlayabileceği akademik destek konuları ele alındı. Bakan Arıklı, Atatürk Üniversitesi'nin bilgi birikimi ve teknik kapasitesinin, KKTC'de yürütülen projelere katkı sunabileceğini belirterek, özellikle ulaştırma alanındaki akademik danışmanlık ve öğrenci-araştırmacı değişim programlarının önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ise üniversite olarak bilimsel uzmanlıklarını, ülkenin altyapı ve teknoloji vizyonunu destekleyecek her türlü iş birliğine açtıklarını ifade etti.

Yapılan Görüşmeler, İki Ülke Arasındaki Bilimsel ve Kurumsal İş Birliklerine İvme Kazandıracak

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, KKTC temasları çerçevesinde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın'ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde ortak adımlar atılması konularında istişarelerde bulunuldu. Yükseköğretim alanında sürdürülebilir gelişim ve akademik standartların yükseltilmesi adına yapılan bu görüşmenin, iki ülke arasında bilimsel ve kurumsal iş birliklerine ivme kazandırması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne de ziyaretlerde bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, her iki kurumun yöneticileriyle bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Lefke Avrupa Üniversitesi ile özellikle Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alınırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile ise Tıp Fakülteleri arasında akademik iş birliğinin artırılması ve ortak projeler geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen bu temasların, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki ortak vizyonuna somut katkılar sunması ve öğrenci-öğretim üyesi hareketliliği gibi alanlarda yeni fırsatlar doğurması hedefleniyor.

KKTC temaslarını tamamlayan Atatürk Üniversitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: Ziyaretimiz, İki Ülke Arasındaki Kardeşlik Bağlarının Pekişmesine Vesile Oldu"

KKTC Ziyaretine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Hacımüftüoğlu: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yalnızca akademik iş birliklerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda iki ülke arasındaki köklü tarihi ve kardeşlik bağlarının da pekişmesine vesile olmuştur. Atatürk Üniversitesi olarak, sahip olduğumuz bilimsel birikim ve uluslararası vizyonla Kıbrıslı Türk öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı, ortak projeler ve akademik çalışmalarla yükseköğretim alanında karşılıklı gelişimi desteklemeyi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere bizlere gösterilen misafirperverlik, bu ziyaretin dostluk ve iş birliği açısından ne denli anlamlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. - ERZURUM