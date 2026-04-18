Haberler

Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı

Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı.

GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

UĞURCAN TOPU SEKTİRMEDİ 

17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.

CİMBOM FARKI İKİYE ÇIKARDI 

35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı.

LEROY SANE İLE BİR GOL DAHA ANCAK OFSAYT

Galatasaray, 60. dakikada üçüncü golü buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı. Yunus Akgün pozisyonu hazırladı, ceza sahasının sağ tarafında pası alan Sallia yerden kale ağzına kesti, Sane'ye dokunmak kaldı. Golün ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 

GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇ SONRA GOL ATTI

Karşılaşmanın 67. dakikasında skor 2-1'e geldi. Adama Traore'nin pasında penaltı noktası çevresinde topla buluşan Niang'ın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti. Başkent ekibi, ligde 7 maç aradan sonra rakip kaleye gol attı. 

DERBİ ÖNCESİ ZİRVEDEKİ PUAN FARKI ARTTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 71 puana yükselerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor'u konuk edecek. Öte yandan iki takım, 22 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumları7cpbkbkwwp:

şampiyon belli ikinciyi belirleyin

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bu gün Galatasaray hem gençleri hemde var ı dikti haftaya federasyonbahçeyi dikip şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Adam Kereme dışarıda müdahale etti içeri girdiler diye penaltı bugün Sallai'ye içeride tekmeyi koydu dışarı çıktılar diye faul ne iş

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Yapı yine iş başında. Galatasarayın gölü ne gerekçe ile iptal olur. Yani Sane bir adım geride. Yunus içinse o ayrı bir rezalet.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zorlu deplasmanda da 3 puan! Bournemouth yenilgi nedir unuttu

Bu takımı kim yenecek?
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Zorlu deplasmanda da 3 puan! Bournemouth yenilgi nedir unuttu

Bu takımı kim yenecek?
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum