Aksaray yerel haberleri... Aksaraylı Esnaf: "Ben Bu Dükkanda Taş mı Kemireyim? Acınacak Haldeyiz. Enkazın Altında Debeleniyoruz"

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Atatürk Bulvarı üzerinde yaz ayında haftalardır süren yol çalışması nedeniyle mağdur olan esnafı dinledi. Bir esnaf, "Dükkan kiram 100 bin, ayda 8 bin TL elektrik faturası… Ben bu dükkanda taş mı kemireyim. Acınacak haldeyiz. Bir enkazın altında debeleniyoruz" dedi.

Aksaray'da esnaf, Atatürk Bulvarı üzerinde haftalardır süren yol çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Çalışmanın işlerini etkilediğini belirten esnaf Belediye'ye tepki gösterdi. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk'ün dinlediği esnaf, şunları söyledi:

"İşimiz iyiydi. Benim Almancı sezonum, düğün sezonum. Gelin arabası buraya gelmiyor araba toza toprağa giriyor. Hemen kirleniyor. Ben kendi dükkanıma gelmek istemiyorum. Özel Aksaray Hastanesi'nden bir kazdılar, buraya kadar; şehri ikiye böldüler. Trafik yok ortada. Adama ne zaman biter diyoruz bize verilen cevap benim anlaşmam ne zaman biterse, o zaman biter giderim diyor. Başkanım bir şey sormak istiyorum bu sokaktaki hat değişti. Burası Müslüman, arka sokak gavur mu ki arka sokaktaki hatlar değişmedi. Arka sokaklar ne olacak? Onların borusu kirlenmedi mi? Önceden ben musluğu açtığımda neredeyse çamur akıyordu. Sürekli su elektrik kesiliyor. Benim elektriğim kesildi mi şu dolaptaki çiçekler satılmaz, kullanılmaz hale geliyor"

"ÇOĞU PARÇALAR ÇALINMIŞ PROJE DE KULLANILAN MALZEMELERİN HİÇBİRİ YOK"

Esnaf Emrullah Kotak ise şöyle konuştu:

"Başkanım Piri Mehmet Çarşısı yaptılar, bizim orda dükkanınız var. Emlakçıyım adamlar orayı yaptı doğal gaz hattı çekmediler. Kışın UFO ile ısıtıyoruz dükkanı. 3-4 milyar para ödüyoruz biz oraya aylık. Bu durum ne zaman düzelecek diye Belediye'ye gidiyoruz kimse bizi umursamıyor, arkamızda durmuyor. Sadece yaptılar ama göstermelik yaptılar. Kışın UFO yakıyoruz ya da dükkanı açmıyoruz esnafların hepsi dükkanlarını satılığa çıkardılar, kimse memnun değil. Bu yapılanlardan doğalgaz elektrik hiçbir şey tam değil. Kapıyı sert kapat duvar komple elime geliyor. Oradaki dükkanların tamamı boş. Esnaf adamın durumu belli zaten. Çoğu parçalar çalınmış proje de kullanılan malzemelerin hiçbiri yok. Yazılan malzeme ile alakası yok. Kapı kitlenmiyor dükkan kiraları 17-18 bin TL kira istiyorlar. Yapılan otoparka aracımızı koyamıyoruz, kabul etmiyorlar. Belediye başkanı ile görüşüyoruz bakın bizim dükkanınız var aracımızı koyamıyoruz diyoruz bize hep halledeceğiz, halledeceğiz diyorlar hiçbir şey yapmıyorlar.

"BİZİM OKUMAMIZ GEREKİRKEN YAŞAM ŞARTLARI YÜZÜNDEN BİZ ESNAF OLDUK"

Sadece birilerinin cebine para girsin diye göstermelik iş yapıyorlar. İktidarın değişmesi belediyenin değişmesi gerekiyor, zamanı geldi bize zararları var. Bizim okumamız gerekirken yaşam şartları yüzünden biz esnaf olduk. Şu günümüzü kurtaralım diye çalışıyoruz. Şu durumdayız biz bu genç yaşta şunu nasıl alacağız bunu ne yapacağız diye düşünüyoruz bizim bunları düşünmememiz lazım. Okul üniversite bu bölümlerde konularda önümüzü açmaları lazımdı. Esnaflar da zaten kan ağlıyor bakın, sabahtan beri dükkandayız. Ne kadar kazanmışız biz buraya 3 milyar kira veriyoruz saat 15.30'a geldi çekmecemizde 10 TL var" dedi.

"15: 30 VE ESNAFIMIZIN KASASINDA 10 TL VAR"

Ali Abbas Ertürk "Belediye başkanına selamlarımızı iletiyoruz saat 15: 30 ve esnafımızın kasasında 10 TL var esnaf kardeşlerimiz imalı bir teşekkür ediyor sayın Başkana. Bu önce hükümetin sonra da belediye başkanının eseridir" dedi.

"SANDIKTA HEPİMİZ GÖRÜŞECEĞİZ"

Adını vermek istemeyen bir esnaf, şöyle konuştu:

"Tam iş sezonumuzda belediyemizin gerçekleştirdiği bir yol çalışması var. Tam böyle gurbetçi insanları beklediğimiz süreçte, yaptıkları çalışma birilerine artık yaranmak için mi çalışma yapılıyor ya da esnafın mı kökünü kazımaya çalışıyor, bunu bilmiyoruz. Yani elektrik faturasını ödemeyince kesmesini biliyorlar, ama esnafı hiçbir zaman için düşünmüyorlar. Yani ne diyelim Allah'a havale ettik inşallah sandıkta hepimiz görüşeceğiz, sandıkta gereken cevabı vereceğiz. Esnafımız kan ağlıyor yani biz artık bu zamları kaldıramıyoruz yani zamları, garibanlarım bir düğün sahibi geldiği zaman 10 binden az teklif veremiyoruz. Arkadaşım bir düğün yaptı 487 bin TL net para gitti. Bir düğün için yani. En basiti bir perde 10 bin TL. Ben bu iş yerini geçen sene açtım ve geçen yıl bir daireyi ben 2 bin 500 TL'ye yapıyordum. 1 yıl da bu 4 katına çıktı abi kendileri ceplerine 30-40 bin koymayı biliyorlar. Ben esnafım ben ne yapayım faturalarımı nasıl ödeyeceğim? Ödemediğim anda gelip kesmeyi biliyorlar. Çok özür dileyerek söylüyorum siz gelmeden önce ben arka tarafta ayağımı uzatıp oturuyordum. İş yok abi ne yapacağız sabah yolu yapan taşeron firma ile görüşüyoruz. Firma diyor ki sizin belediyeniz çalışmadığı için biz bu kadar yapıyoruz. Firmanın işçisi bunu söylüyor ve biz bu Belediye'ye güvenerekten iş yeri açıyoruz, ama yarın benden vergi istemeyi bilecekler ödemeyeceğim. İsterlerse haciz göndersinler kan ağlıyorum ya ben esnafım ödeme yapmayınca zabıtayı pat diye göndermeyi biliyorsunuz.

"BİZİM HANEMİZDE 18 OY VAR BİR TANESİ AK PARTİ'YE KAYARSA BENİM BİLEĞİM KIRILSIN"

Levhayı kaldır yok şu vergisi bu vergisi belediye dükkanı önüne içini dökmüş, pislik doluydu dükkanın önü. Belediye başkanı bir açıklama yapmış hava sıcaklığı nedeni ile boru genleşiyor. Hadi ya bakın bu bina 30 yıldır var 30 yıl sonra mı aklınıza geldi? Öyle mi ve tam gurbetçi zamanında bizim gurbetçileri beklediğimiz anda. Abi çok özür dileyerek soruyorum şu genç arkadaş yarın bir gün evlenecek ya getirsene bana 15 bin TL perde parası verebilir misin sorması ayıp? Kardeşim sen ne kadar maaş alıyorsun abi benim kiram 100 bin TL ve ben oturuyorum ya kimin suçu diye sorsalar Ali Abbas yaptı. CHP yaptı. 25 yıldır Ali Abbas bu ülkeyi yönetiyor. Onun perisi ülkeyi yönetiyor. Öyle mi 25 yıldır almışlar ağzına Bay Kemal Bay Kemal diye yok o da yetmedi yerelde halk size saldırıyor. Bay Abbas yaptı. Abi desinler hiç önemli değil biz bekliyoruz, biz Allah'a havale ettik. Bizim hanemizde 18 oy var bir tanesi AK Parti'ye kayarsa benim bileğim kırılsın. Bu kadar da büyük konuşuyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Ekonominin kötü gidişatından bahseden esnaf sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben fabrikaya dolar ödüyorum bizim TL'miz var bizim paramız gün gün ölüyor bir kağıt parçasına dönüyor. Bir hükmü yok. Bir değeri kalmadı ve kamera da bunu çekiyorsa ben Türkiye de yaşamak istemiyorum. Burada kalmak istemiyoruz ben gideceğim niyetimizi aldık seçim olsun gelmezsem insan değilim. Ama bu ülkede, açık hesap yapalım dükkan kiram 100 bin ayda 8 bin TL elektrik faturası ben bu dükkanda taş mı kemireyim. Bir hafta önce 2 eleman çıkardım mecburiyetten bir ben bir hanımım kaldı biz bu günlere geldiysek bizim vay halimize. Biz acınacak haldeyiz. Yok ekonomimiz çok iyi, yok paramız değerli. ya çok iyi diyenlerin hiçbiri memnun değil. Yine söylüyorum 25 yıldır bu ülkeyi yöneten Ali Abbas'mış gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş gibi bir muamele var. Bir enkazın altında debeleniyoruz.

"BEN 70 BİN TL KREDİ ALANA KADAR GÖBEĞİM ÇATLAR AMA O İNSANLAR 5 MİLYON KREDİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE VERİYORLAR"

Kardeşim ben 70 bin TL kredi alana kadar göbeğim çatlar ama o insanlar 5 milyon kredi geri ödemesiz hibe veriyorlar. Size enflasyon gösteriyim mi? bu 200 Euro bu da 200 TL birim olarak aynı ama değerleri değil ben lise mezunu bir insanım ama tepededirler okumuşlardır okumuş insanlardır. Benim bir belgem var lise mezunu olduğuma dair ama bazılarının yoktur. Bu beni ilgilendirmez bakın abi bu 200 Euro ile evin 1 ay geçinir ama 200 TL ile bir günün geçmez bizim ülkemizin harap olduğunu buradan görürler. Ne olur uyuyanlar uyansın. Sayın Belediye Başkanı'na söylüyorum 11 mahalle kazdı, 9 mahalle gezdi. Atatürk Bulvarı 40 metrelik yol üzeri. Perdeciyim ben 1 kere bu sokağa gelir misiniz ya. Siz benden vergi almasını biliyorsunuz. Faturaları ödemezsek gelip kesmesini biliyorsunuz. Ben iki aydır sizin yolunuzun kapalılığını bekliyorum. Ödemeyeceğim bu ayki elektrik faturasını kesebilecek bir yetkili arkadaş varsa buraya gelmesin."

"BUGÜN HANGİ KAPIYI ÇALDIYSAK ESNAFIMIZ AYNI DERTTEN MUSTARİP"

Ali Abbas Ertürk de şunları söyledi:

"Yöneticilerimizle bugün Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafımızı gezdik. Esnafımızı ziyaret edince şunu gördük. Esnafımız gerçekten dert yumağı olmuş. Zaten dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran pandemi, esnafımızın belini bükmüştür birkaç yıldır onun üzerine hükümetin eklediği ekonomik kriz, esnafımızı iyice sarsmıştır şimdi yaz aylarında gurbetçilerimiz yoğun olduğu bir dönemde esnafımız yıllık cirosunu yükseltip rahat edeceği birkaç ayda da belediye başkanımız, belediye, sağ olsun bu iş yapma şansını da elinden almış oldu. Pandemi, hükümet, belediye üçlü ittifak kurarak esnafımızı yıkmak için elinden geleni yapıyorlar. Bugün hangi kapıyı çaldıysak esnafımız aynı dertten mustarip. Belediye başkanımız pankarta yazmış sabrınız için teşekkür ederiz diye. Esnaf artık sabır göstermiyor sayın belediye başkanı. Esnafın sabrı taşmış esnaf çok farklı şeyler söylüyor.

"BURADAKİ EKİBİN VE EKİPMANLARIN ARTMASI İÇİN İLLA BASINDA HABER Mİ ÇIKMASI GEREKİYOR"

Belki bunları ülke de hüküm süren diktadan dolayı konuşamıyor, ama esnafımızı gerçekten bir gelip dinleyebilseniz keşke. Ne halde olduklarını, sabır mı söylüyor başka bir şey mi söylüyor kendi gözleriniz ile görüp kendi kulaklarınız ile duysanız çok daha iyi olacak. Bakın arkadaşlarımız çalışıyor, belediye emekçileri emeklerinize sağlık onlara teşekkür ediyoruz. Mücadele veriyorlar buradaki ekibin ve ekipmanların artması için illa basında haber mi çıkması gerekiyor. Gazeteciler bunu yazmadan bunu daha doğru planlayamaz mısınız? Belediye tabi ki yol çalışması, altyapı çalışması yapar, yolları kazar. Ama kardeşim insaf ya bunun bir zamanı planı olur. Yani belediye başkanı televizyonda söylüyor artık geçiş mevsimleri kalmadı ve sadece yaz ve kış oluyor.

"ESNAF TEK RAKİBİMİZ AKSARAY BELEDİYESİ DİYOR"

Sayın Başkan nisanın başından haziran ortasına kadar alın kaç gün yağış olmuş. ya da geçen yılın eylül ekim aylarını kıyaslayın. Bu zamanlarda yapılamaz mıydı? Bu aylarda? Bir esnafımıza gittik bu aylarda ben yıllık kiramı çıkartıyordum ama bu yıl daha bu ayın kirasını çıkartamadım diyor. Başka bir esnafımız belediye olmasa işlerimiz çok daha iyi olacak ama belediye engel oluyor diyor. Bir başka esnaf tek rakibimiz Aksaray belediyesi diyor. Esnafın ne halde olduğunu 2,5 yıldır esnaf gezen bir kardeşiniz olarak ben kendi gözlerimle görüyorum. Perdeciye gidiyoruz, in cin top oynuyor. Çiçekçiye gidiyoruz dükkanının önünden geçen kimse yok. Yazık günah ya adam kasasını açtı şu saate kadar yaptığı tek ciro 10 TL. nasıl ayakta duracak bu esnaf? tabela parası almasını biliyorsunuz, çevre temizlik vergisi almasını biliyorsunuz. Maliye gelir KDV vergisi almayı biliyor. Kardeşim insaf esnaf bunu kazanmadan nasıl ödeyecek? Belediye'ye çağrı yapıyoruz bir an önce buradaki ekip ve ekipman sayısını daha da arttırıp en azından şu esnafa 10-15 gün iş yapma imkanı tanıyın. Yeter vicdana gelin. Bir kez daha diyorum hizmete karşı değilim yapılmasını destekliyoruz. Belediye personeline emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ama şehrin böyle her tarafını aynı anda kaldığınız zaman, insanlar Belediye ne güzel çalışıyor demiyor ne dediklerini söylemeyim sayın Başkan."