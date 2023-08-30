Akar, Çiçek ve Büyükkılıç, 5 ilçenin muhtarlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç ve Akar, vatandaşlara hizmet götürme noktasında önemli bir görev üstlenen muhtarlarla buluştu. Harikalar Düğün ve Ziyafet Salonu'nda gerçekleşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarımızla İstişare Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler ve Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinin mahalle muhtarları katıldı.

Tek tek masaları gezerek, muhtarlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onların talep ve önerilerini de dinledi. Büyükkılıç, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Bizlerin itici gücü olan, bölgelerin de bizlerin sesi olan muhtar kardeşlerim her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyor, teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İki seçim geçirdik, bu seçim sürecinde bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum" dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Cenab-ı Allah bozmasın. Her zaman bizlerle hareket ettikleri gibi asrın felaketi 6 Şubat'ta bizlerle el ele gönül gönüle yanımızda yer aldılar, imkanlarını seferber ettiler, dua kaynağımız oldular. Bu vesile ile de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Onlar bizi temsil ediyor, zaman zaman uç beyi diyoruz"

Büyükkılıç, muhtarları 'uç beyi' olarak nitelendirerek, "Merkezdeki 5 ilçe belediye başkanı kardeşlerimiz ve ekipleriyle, dayanışma içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile el ele vermek suretiyle hizmetleri paylaşmaya, muhtar kardeşlerimizin başını dik tutmaya gayret gösteriyoruz. Onlar bizi temsil ediyor, zaman zaman uç beyi diyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem döneminde Kayseri'nin de etkilendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Belediye başkanlarımızla, sayın valimiz bu konuda hepimizin takdirine şayan bir centilmenlik, gayretle çalışmalar sürdürdü, hayırseverlerimiz de bizlerin yanında yer aldı. Yaralar sarılacaksa milletimizle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları, hizmet aşkıyla yanan ekibi çözer dedi, kendileri de bizlere destek verdi, bu anlamda gerekli çalışmalar yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız gururumuz, hemşehrimiz Mehmet Özhaseki bakanımız, her zaman söylüyoruz Kayseri Modeli belediyecilik derken, parantez açıyoruz, Haseki Modeli diye zaman zaman takdir ediyoruz."

Büyükkılıç, yaptıklarının yanı sıra yapacaklarının da olduğuna işaret ederek, "Bir anlayıştan söz ediyoruz, halkı, milleti, muhtarıyla el ele, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, valimizle sizlere hizmet etmeye, layık olmaya gayret ediyoruz. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Her zaman ileri bakarak, kenetlenerek, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı bir şekilde, birbirimizin, şehrimizin, insanımızın, ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilerek yola devam diyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Sözlerine, mahalle muhtarları ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek başlayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise problem ve taleplerin titizlikle takip edildiğini, bilindiğini ifade ederek, çözüme kavuşturulması için gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getirdi.

Genel seçimlerde hayırlı olandan yana tercih kullandıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür eden Akar, yerel seçimlerde de ülkeye faydası olacak şekilde hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gayret edeceklerini ifade etti. Muhtarların önemine işaret eden Akar, Kayseri'nin müteşebbis ruhuna vurgu yaptı. Geçmişte Türkiye'de elektrik yok iken, Kayseri'de elektrik üretimi için girişimde bulunulduğu, havacılık konusunda ilk uçağın Kayseri'deki fabrikalarda yapımına başlandığı örneğini veren Akar, geçmişte olduğu gibi bu başarıları yakalayacaklarını kaydetti.

Sözü büyük ve güçlü Türkiye düşüncesine getiren Akar, bu uğurda gayret ettiklerini, terörle mücadele konusunda da dirayet gösterdiklerini paylaştı. Şehitlerin tek damla kanını yerde bırakmadıklarını ve bundan sonra da bırakmayacaklarını vurgulayan Akar, deprem felaketinde de devlet millet birlik ve fedakarlık içerisinde olduklarını ifade ederek "Bunları yaparken de gerçekten millet olarak ne kadar övünsek azdır, ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.

"Zorlukları yeneceğiz, engelleri aşacağız"

Bu sıkıntıların büyük bir doğumun sancıları, alametleri olduğunu söyleyen Akar, Türkiye'nin 2 bin 500 yıllık şanlı bir tarihe sahip olduğunu dile getirdi. Akar, deprem felaketinde vali ve belediye başkanları ile bütün kişi ve kurumların desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kayseri'yi Anadolu'nun yıldızı olarak niteleyen Akar, Belediye başkanı ve valilerle şehrin bu günlere getirildiğini söyledi. Akar son olarak sözlerini, "Bin yıldan beri bu toprakların bize vatan olması için emek veren bütün komutanlarımıza, bütün devlet büyüklerimize, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar emeği geçen devlet büyüklerimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Zorlukları yeneceğiz, engelleri aşacağız ve inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde inşa edeceğiz idame ettireceğiz" diyerek bitirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da sıklıkla tekrar eden hizmet buluşmasına şahitlik etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Cıngı, ilçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyesinin halkın ihtiyaçlarını ön planda tutarak şehrin kılcal damarlarına varıncaya kadar çok ciddi hizmet ürettiklerine dikkat çekerek, "Önceki yıllarda köylerimize gittiğimizde elektrikten, yoldan, sudan bahsedilirken artık doğalgaz problemleri konuşuluyor ve şehirde yaşanan ne varsa artık köylerimizde bu hizmetlere ulaşılmaya çalışılıyor. İnşallah bütün belediyelerimizle muhtarlıklarımız, devletimizin vermiş olduğu kaynakların mümkün olduğunda adil dağıtılarak en ücra köşelerimize kadar hizmetin gitmesine zaten vesile olunuyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini belirterek, muhtarları halkla olan bir köprü olarak nitelendirdi. Milletvekili Böhürler, Başkan Büyükkılıç'a böyle bir programı tertip ettiği için teşekkür etti. - KAYSERİ