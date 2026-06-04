Ölmeztoprak'tan Kızılay'a Malatya vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya gelerek Malatya'da yürütülen çalışmalar ve yeni dönem projelerini değerlendirdi. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Türk Kızılayı'nın üstlendiği görevin önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, "Malatya'mız kan hizmetlerinden afet barınma sistemlerine kadar birçok alanda Türk Kızılayı için stratejik öneme sahiptir" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmede Malatya'da yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlamaları ele aldı. Malatya'nın yıllardır bölgenin en önemli kan hizmetleri merkezlerinden biri olduğunu belirten Ölmeztoprak, 2006 yılında hizmet vermeye başlayan Kan Bağışı Merkezi'nin 2014 yılında Güneybatı Anadolu Bölge Kan Merkezi statüsüne yükseldiğini hatırlattı. Bölge merkezinin bugün Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'ye de hizmet sunduğunu kaydeden Ölmeztoprak, yaklaşık 2 milyon nüfusa ve 27 hastaneye hizmet veren yapının sağlık sistemi açısından kritik görev üstlendiğini söyledi.

"Malatya'mız sağlık altyapısı kan hizmetlerinde öne çıkıyor"

Malatya'nın kan hizmetlerindeki güçlü konumunun, gelişmiş sağlık altyapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin organ ve kemik iliği nakillerindeki kapasitesinin bölgedeki kan ihtiyacını artırdığını ifade etti. Bu nedenle Malatya'da sürdürülen kan hizmetlerinin yalnızca şehir için değil, tüm bölge için stratejik önem taşıdığını dile getirdi.

Güneybatı Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin 2025 yılında 75 bin ünitenin üzerinde kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunduğunu belirten Ölmeztoprak, 2026 yılında da hedeflerin üzerine çıkan bağış performansıyla çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Merkezde görev yapan sağlık personelinin özverili çalışmasının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

Yeni bölge kan merkezi için önemli adım

Battalgazi ilçesinde yeni Bölge Kan Merkezi için alan tahsis edilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiren Ölmeztoprak, "Malatya'mıza yakışır modern ve yüksek kapasiteli bir merkezin hayata geçirilmesinin sağlık altyapımıza ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kan bağışı konusunda yürütülen farkındalık çalışmalarına da değinen Ölmeztoprak, "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasının toplumsal duyarlılığı artırdığını belirtti. Kamu spotuna destek veren Malatyalı sanatçı Oktay Kaynarca'nın katkısının da farkındalığa önemli destek sunduğunu söyledi.

"Kızılay fabrikası afet yönetiminde kritik rol üstleniyor"

Görüşmede Malatya'da faaliyet gösteren Kızılay Barınma Sistemleri Fabrikası da gündeme geldi. Ölmeztoprak, fabrikanın afet yönetimi açısından Türkiye'nin stratejik tesislerinden biri olduğunun altını çizerek, konteynerden prefabrik yapılara, hafif çelik sistemlerden afet çadırlarına kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Fabrikada Birleşmiş Milletler projeleri, köy evleri, kamu kurumlarına yönelik üretimler ve yeni sanayi hatlarının devam ettiğini aktaran Ölmeztoprak, tesisin kapasitesinin korunmasının ve kamu kurumlarıyla iş birliklerinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

"81 ilde 81 aşevi" hedefine destek

Türk Kızılayı'nın sosyal yardım faaliyetlerine de değinen Ölmeztoprak, aşevleri aracılığıyla her gün on binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırıldığını belirtti. Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz'ın ortaya koyduğu "81 ilde 81 aşevi" hedefinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir vizyon olduğunu ifade eden Ölmeztoprak, özellikle yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik çalışmaların büyük değer taşıdığını söyledi.

Kızılay butikleri aracılığıyla da binlerce ihtiyaç sahibine ücretsiz giyim ve temel yaşam malzemesi ulaştırıldığını kaydeden Ölmeztoprak, Türk Kızılayı'nın kan hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar uzanan faaliyetlerinin Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunduğunu belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı