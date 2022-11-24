AFAD: "Gölyaka İlçesi'nde an itibarıyla toplamda 212 artçı deprem meydana geldi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afad, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde 23.11.2022 tarihinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirildi. Halen 14 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Türkiye afet müdahale planı depremin ilk anından itibaren devrede

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında depremin ilk anından itibaren 13 Afet Grubu Başkanlığı ile AFAD Merkezinde faaliyete geçti.

Olay yerine Düzce AFAD, Ankara AFAD, İstanbul AFAD, Bursa AFAD, Afyonkarahisar AFAD, Bolu AFAD, Sakarya AFAD, Zonguldak AFAD, Kocaeli AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede ilgili kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımız sürüyor

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Destek AFAD Gönüllüleri, Yerel Destek Ekipleri, olmak üzere toplamda 2.580 personel ve 471 araç görevlendirilmiştir.

AFAD Lojistik deposundan 14.210 battaniye, 20 adet 112 m2 genel maksat çadırı ve 669 adet 16 m2 aile yaşam çadırı, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti ve 1.358 ısıtıcı sevk edilmiştir. Ayrıca Jandarma'dan 5 adet 16.5 m2 çadır sevk edilmiştir.

AFAD Başkanlığı tarafından 1 adet AFAD mobil afet etüt tırı, Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal yardım aracı ve 2 adet arama köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo grupları bölgede çalışmalara başlamış olup, Afet Psikososyal grubu tarafından 1 bin 708 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir.

Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerde elektrik ve doğal gaz kesintisi bulunmamaktadır.

Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir."

Bölgede sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı devam ediyor

Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 13 bin 100 çorba, 15 bin 534 ikramlık malzeme (kek, bisküvi ve çubuk kraker), 18 bin 068 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtıldı. Ayrıca 4 bin 210 battaniye dağıtımı yapıldı.

Başkanlık tarafından bölgeye acil yardım ödeneği gönderildi

Düzce İl Başkanlığında 1.000.000 TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirtildi. - ANKARA