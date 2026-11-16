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Gemlik Körfezi'nde müsilaj yeniden görüldü, balıkçılar ağ atamıyor

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Gemlik Körfezi'nde müsilaj yeniden görüldü, balıkçılar ağ atamıyor Haber Videosunu İzle
Gemlik Körfezi'nde müsilaj yeniden görüldü, balıkçılar ağ atamıyor
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Gemlik Körfezi'nde su altı dalış ekibinin 5 ila 30 metre derinliklerde yeniden görüntülediği müsilaj, 10 metreden sonra yoğunlaşıyor. Balıkçılar müsilajın ağlara ve tekne motorlarına zarar verdiğini, ağ atamadıklarını söyledi.

Gemlik Körfezi'nde su altı dalış ekibi tarafından 5 ila 30 metre derinlikler arasında yeniden müsilaj (deniz salyası) görüntülenirken, bölgedeki balıkçılar müsilajın ağlarına ve teknelerin motorlarına zarar verdiğini söyledi.

Gemlik Narlı ile Kapaklı arasında gerçekleştirilen dalışta müsilajın varlığı belgelenirken, 5 metrede başlayan müsilajın 30 metreye kadar indiği ve özellikle 10 metreden sonra yoğunlaştığı kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, görüntüleri kaydeden Mavi Keyif Dalış Merkezi Eğitmeni Hikmet Orakçı ve ekibine teşekkür etti.

"Ağlarımız yapışkan içinde, balık vurmuyor"

Körfezde yeniden başlayan müsilaj istilasının balıkçları çok zor durumda bıraktığını ifade eden Dalarel, şunları söyledi:

" Gemlik Körfezi'nde tekrar müsilaj başladı, ağ atamıyoruz, ağlarımız yapışkan içinde, balık vurmuyor, ağları zor alıyoruz. 10 ila 20 metre derinlikte görülen müsilaj kabusu balıkçıları zor durumda bırakıyor. Büyük zarara yol açıyor. Ağlarımız bulanıyor ve tekne motorlarına da zarar veriyor. Ağ çekme makaraları büyük zarar görüyor. Gemlik Körfezi yine müsilaj istilasında ne yazık ki."

Müsilajın deniz ekosistemine ve balıkçılığa zararları

Bilimsel araştırmalar ve uzman raporlarına göre, deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz suyu sıcaklıklarının artması, aşırı kirlilik ve evsel/endüstriyel atıkların denize deşarj edilmesi sonucu fitoplanktonların aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Deniz yüzeyinde ve su altında, özellikle 5 ile 30 metre derinlikler arasında görülen ve 10 metreden sonra yoğunlaşan bu yapı, ekosisteme ve ekonomik faaliyetlere şu zararları veriyor:

Solungaç Tıkanması ve Balık Ölümleri: Yoğun yapışkan tabaka, balıkların ve diğer deniz canlılarının solungaçlarını tıkayarak oksijen almalarını engelliyor ve toplu ölümlere yol açabiliyor.

Deniz Tabanı Yaşamının Bitmesi: Dip çökeltilerine yerleşen müsilaj tabakası, güneş ışığının suya nüfuz etmesini önleyerek deniz çayırlarını kurutuyor, midye, istiridye ve mercan gibi hareketsiz canlıların boğulmasına neden oluyor.

Avcılık Faaliyetlerinin Durma Noktasına Gelmesi: Balıkçı ağlarını sararak ağırlaştırıyor, ağ gözlerini kapatıyor ve makaralara zarar veriyor; böylece balıkçılar hem ağ kaybediyor hem de av yapamayarak ekonomik çıkmaza giriyor.

Motor ve Ekipman Hasarları: Tekne motorlarının soğutma suyu sistemlerine kaçarak arızalara ve seyir güvenliği risklerine yol açabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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