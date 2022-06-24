3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali Başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali bugün başladı. Lületaşının bilinirliğini artırmak ve lületaşı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan festivalin bu yıl 3'üncüsü yapılıyor.

Festivalin açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, "Lületaşı yeterince işlenememiş ve ekonomiye kazandırılamamış bir durumda. Bu nedenle de Eskişehir'de lületaşını ekonomiye kazandıracak çalışmaları ısrarla yapıyoruz" dedi.

Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'nin açılış törenine; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Emre Kıbrıs, Maden Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Veysi Sır, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile panelistler; Prof. Dr. Can Ayday, Prof. Dr. Hülya İnaner, Prof. Dr. Yıldırım Güngör, Maden Mühendisi Ümit Yıldırım, Maden Yüksek Mühendisi İsmet Öztürk ve çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kurt sözlerine, "Bugün Eskişehir ve Odunpazarı için matemli bir gün. Şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Şehidimizin matemi ve cenazesi nedeniyle festivalimizin sahne gösterileri ve konserlerini iptal ettik" diyerek başladı. Lületaşı ile ilgili çalışmaları desteklediklerini belirten Kurt, lületaşının yeterince işlenememiş ve ekonomiye kazandırılamamış durumda olduğunu belirterek; Eskişehir'de lületaşını ekonomiye kazandıracak çalışmaları ısrarla yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"LÜLETAŞININ BİLİMSEL ANLAMDA ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİ ÖNEMLİ BİR İŞ"

"Bildiğiniz gibi Lületaşı Meslek Lisesi yapmak gibi bir hayalimiz vardı, ama ülkenin geldiği ekonomik koşullar ve eğitimin bugünkü hali burada bir meslek lisesi yapmamıza imkan sağlamıyor. Bu nedenle bu yıl bir kurs düzenleyerek, lületaşını ve lületaşı sanatını Eskişehirlilere tanıtmaya çalıştık. 20 kadar kursiyer katıldı. Bugün onların da eserlerini göreceğiz, ancak lületaşının bilimsel anlamda öğrenilmesi ve öğretilmesi önemli bir iş. Bu nedenle de Eskişehir'deki Maden Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile katkı sunan diğer meslek odalarının yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Biz, demokratik kitle örgütleri ile iş yapmayı ilke edinen bir belediyeyiz. Bu nedenle de bugün ve yarın lületaşının bilimsel tarafını Eskişehirlilere anlatma imkanı bulacağız. Burada konuşmacı olan bilim insanlarına ve uygulayıcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Festivalimizin Eskişehir'e ve lületaşına katkı sunmasını umarak, herkese saygılarımı sunuyor ve hayırlı olsun diliyorum."

Başkan Kurt'un ardından, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Veysi Sır konuşma yaptı. Etkinlikte yer almaktan onur duyduğunu belirten Sır, festivalin Eskişehir'in çok önemli bir kültür mirası olan lületaşının ulusal bazda tanınırlığını artıracağını dile getirdi. Sır, kendilerini bu festivale davet eden Başkan Kurt'a teşekkür etti. Lületaşının bölgeye ve Eskişehir'e yalnızca kültürel anlamda katkı sunmadığını vurgulayan Sır, lületaşının ekonomik olarak da bir istihdam kapısı açtığının altını çizdi.

Sır'ın ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Emre Kıbrıs konuştu. Festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıbrıs, şunları söyledi:

"ÜLKEMİZİN TEK TAŞ FESTİVALİ"

"Ülkemizin bazı kentlerinde, ilçelerinde veya beldelerinde farklı amaçlarla çok sayıda festival düzenlenmesine rağmen, Odunpazarı Belediyemizin öncülüğünde Eskişehir'in simge değerlerinden ve geleneksel el sanatlarından birisi olan lületaşı konusunun öneminin ortaya çıkarılması, Eskişehir'in dünyaya tanıtılarak bu geleneksel el sanatı işçiliğinin geliştirilmesi; ilin ekonomisine katkıda bulunması için gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum. Çalışma alanı taşları tanıma, anlama sınıflama olan jeoloji mühendislerinin bu olgusunu bir festivalle tanıtarak, toplumlaşmasına katkı sunması ve ülkemizin 'tek taş' festivali olması nedeniyle de teşekkürlerimi iletiyorum"

Festivalde konuşma yapan bir diğer isim de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer oldu. 2 yıl aradan sonra, Eskişehir'in yeniden yüzyüze festivallere ev sahipliği yaptığını söyleyen Çakırözer, şunları dile getirdi:

"BU FESTİVAL, LÜLETAŞINI TANITMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT"

"Eskişehir ile özdeşleşen, Türkiye'nin Eskişehir denince akla gelen zenginliklerini festivalle kutlama geleneği için Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a teşekkür ediyorum. Bugün lületaşı için buradayız ama lületaşı ile sınırlı değil. Odunpazarı'nın ismi ile anılan Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, şehrimizle özdeşleşen camı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan Uluslararası Cam Festivali, şehrimizi ve ilçemizi tanıtan Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı. Bugün, Odunpazarı farklı şehirlerden Eskişehir'e gelen yurttaşlarımızın en fazla ziyaret ettiği bölge. Ben Odunpazarı Belediye Başkanımıza ve bu festivalleri yaparken emeklerini ortaya koyan Odunpazarı Belediyesi'nin emekçilerine teşekkür ediyorum. Lületaşı çok kıymetli. Eskişehir'de çok büyük bir mücadele verdik. Hemen dibimize termik santral yapmak istiyorlardı. Bu mücadeleyi verirken temiz havamız, berrak suyumuz, bereketli toprağımız dedik ama bir argümanımız daha vardı. Bu santral buraya yapılırsa lületaşı madenlerimizi yok edecek dedik. O nedenle lületaşımızın hem korunması hem ustalığının gelecek nesillere aktarılması hem de sadece Türkiye'de değil dünyada parmakla gösterilen bir zenginlik olarak varlığını sürdürmesi için lületaşını tanıtmamız gerek. Bunun için de bu festival çok büyük bir fırsat."

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ LÜLETAŞINI ANLATTI

Konuşmaların ardından "Eskişehir'in Önemli Jeomirası: Lületaşı" başlıklı panelin yapıldığı Hicri Sezen Parkı'na geçildi. Panelin moderatörlüğünü Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday yaparken, panele ve festivale katılmak için İzmir'den ve İstanbul'dan Eskişehir'e gelen, Jeoloji Mühendisleri Prof. Dr. Hülya İnaner ve Doç. Dr. Yıldırım Güngör konuşmacı oldu.

ANKA / Yerel