İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş isyanda, belediye suspus

İstanbul'un merkez ilçelerinden Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan bir alanın Zeytinburnu Belediyesi tarafından çöp ve atık sahasına dönüştürülmesi çevrede yaşayan binlerce vatandaşın tepkisini çekti.

HEMEN YANINDA 10 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞIYOR

Bahsi geçen çöp sahasının hemen bitişiğinde 10 binden fazla kişinin yaşadığı büyük bir konut kompleksi olan Inistanbul Sitesi yer alıyor. Ayrıca çevrede birçok başka site, okul ve sosyal tesis bulunuyor.

KOKU, TOZ, SİNEK...

Vatandaşlar, bölgeden yayılan yoğun çöp kokusu ve sinek istilası nedeniyle camlarını açamadıklarını, dışarıda yürüyemediklerini ifade ediyor. Toz ve kirlilik nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığını belirten mahalle sakinleri, "İstanbul'un göbeğinde burunlarımızı tıkamak zorunda kalıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ÖĞRENCİLER DE ETKİLENİYOR

Çöp alanının yalnızca konutlara değil, çevredeki eğitim kurumlarına da yakın olması endişeleri daha da artırıyor. Bölgedeki bilgi evinin yanı sıra ilkokul ve lise öğrencilerinin günlük olarak bu kirliliğe maruz kaldığı belirtiliyor.

BELEDİYEYE DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ AMA...

Vatandaşlar, yaşanan sorunu defalarca Zeytinburnu Belediyesi'ne ilettiklerini ancak şimdiye dek etkili bir çözüm alınamadığını söylüyor. "Somut bir adım atılmasını istiyoruz" diyen mahalleli, yetkililerden çevre felaketine karşı ivedilikle harekete geçmelerini talep ediyor.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;