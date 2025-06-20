TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSTK'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, siyasi ve bürokratik isimlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. "Terörsüz Türkiye, Güçlü Türkiye" ana temasında gerçekleştirilen Genel Kurul'da Hakan Gültekin oy birliğiyle yeniden TSTK Genel Başkanı seçildi.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun (TSTK) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Haziran 2025 Pazar günü Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi A Blok Konferans Salonu'nda geniş bir katılımla düzenlendi. Toplantı, USKEF Genel Başkanı Öğr. Gör. Umut Elbir'in sunumuyla gerçekleşti.

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

GÜÇLÜ KATILIM, GÜÇLÜ MESAJLAR

Genel Kurula, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Eski Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, TBMM İdare Amiri ve TSTK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan Turan, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İBB Meclis Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Can Çobanoğlu, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, MHP Eski Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk, MHP MYK Üyesi Birol Gür ve çok sayıda değerli misafir katılım sağladı. TSTK, bu anlamlı buluşmada kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkürlerini sundu.

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

YENİDEN HAKAN GÜLTEKİN DÖNEMİ

Divan Heyeti'nin (Başkan: Fahrettin Kaya, Başkan Yardımcısı: Recep Albayrak, Katip Üyeler: Ahmet Yılmaz, Mehmet Hüsrev, Av. Aydoğan Ahiakın, Prof. Dr. Aynur Aydın) yönetiminde gerçekleştirilen Genel Kurul'da, Hakan Gültekin oy birliğiyle yeniden TSTK Genel Başkanı seçildi. Yeni dönemde Genel Sekreterlik görevine Öğr. Gör. Umut Elbir atanırken, yönetim kadrosunda birçok federasyon başkanına da görev tevdi edildi.

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Toplantının ana teması "Terörsüz Türkiye, Güçlü Türkiye" oldu. Konuşmalarda, ortak akıl, milli birlik ve beraberlik, güçlü iletişim ağı ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. TSTK, Türkiye'nin en büyük çatı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, yeni dönemde federasyonlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi, toplumsal sorunlara çözüm odaklı politikalar geliştirmeyi ve stratejik adımlar atmayı hedefliyor.

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE YENİ HEDEFLER

TSTK, bu Genel Kurul ile yeni dönem stratejilerini belirleyerek, Türkiye'nin dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırma ve toplumsal fayda odaklı projelere hız verme kararlılığını ortaya koydu. Toplantı, milli değerlere bağlı, kapsayıcı ve yenilikçi bir sivil toplum vizyonunun güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak

İran ve Avrupa ülkeleri arasında kritik zirve
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.