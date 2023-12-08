Oğlunu istismar etmekle suçlanan Doktor Ender Saraç hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Televizyon programlarıyla hafızalara kazınan Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Hukuki süreç takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlıktan, "Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor" haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Hukuki süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

BAKANLIK ANNE VE ÇOCUK İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlık açıklamasında, bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından, haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

"ÇOCUK VE ANNE İÇİN PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sık sık televizyon programlarında boy gösteren Doktor Ender Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürülmüştü. Saraç'ın oğlu M. Saraç, 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine mide bulandıran bir iddiadan bahsetmişti.

Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

İşte o tutanak:

SARAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA: İFTİRA OLDUĞUNU KANITLAYACAĞIM

İddiaların ardından ilk kez Haberler.com'a açıklama yapan Dr. Ender Saraç, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı. Ulaştığımız okul yetkilileri ise yasal sürecin devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

EŞİNİ SUÇLADI

Avukatı aracılığıyla başka bir açıklama daha yapan Saraç, yayınlanan videoların montaj olduğunu belirterek boşanma aşamasındaki eşini suçladı. Yapılan açıklamada "Kamuoyunun takdir edeceği üzere gerçekten böyle bir olay olsaydı hiçbir anne yıllarca bu videoyu uhdesinde tutarak şantaj amaçlı kullanmazdı." ifadelerine yer verildi.

Ünlü doktorun eşi Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder, Haberler.com'dan Melis Yaşar'a konuştu. Ender Saraç'ın müvekkili hakkında söylediklerini kabul etmeyen Önder, "Ender Saraç ilerde böyle bir şey yaşanacağını tahmin ettiği için hazırlığını buna göre yaptı." dedi.

"ENDER SARAÇ'IN EŞCİNSEL OLDUĞUNU 2018 YILINDA ÖĞRENDİ"

İşte Yücel Önder'in yaptığı o açıklama; " Benan Saraç, Ender Saraç'ın eşcinsel olduğunu 2018 yılında öğrendi. Ender Bey, müvekkilimin eline ayağına kapanıyor. Müvekkilim de çocuklarım babasız büyümesin diye evliliği devam ettirmeye çalışıyor.

"ENDER SARAÇ, ŞOFÖRÜYLE 20 YAŞINDAN 27 YAŞINA KADAR İLİŞKİ YAŞADI"

Müvekkilim, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrenince, Ender Bey'i hal ve hareketlerini yakından incelemeye başlıyor. Ender Bey'in, iş yerinde sürekli eş cinsel erkekleri çalıştırdığını fark ediyor. Ender Bey ayrıca şoförüyle 20 yaşından 27 yaşına kadar eş cinsel ilişki yaşıyor.

Benan Saraç ve Ender Saraç

"ÇOCUĞUNU 'KOKUYORSUN' DEYİP BANYOYA SOKUYOR"

Sebep yokken çocuğuna 'kokuyorsun' deyip banyoya sokuyor. Çocuk bu durumdan rahatsız oluyor. Benan Saraç ise, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrendikten sonra bu olayların normal bir olay olmadığını daha iyi algılamaya başlıyor. Çocuk, babasının tavrını anlayınca aile grubundan bir mesaj atıyor. Babasına diyor ki: 'Sen benim arka tarafıma saatlerce kremler sürmüştün...' Babası bu mesaja cevap vermiyor. Ender Saraç çok akıllı ve kurnaz bir adam. Ender Saraç bu olay üzerine benim müvekkilim hakkında uzaklaştırma kararı aldırıyor, basında 'şizofrendi' gibi yayınlar yaptırıyor."

"ÇOCUK OKULUN REHBERLİK SERVİSİNDEN YARDIM İSTİYOR"

Çocuk artık tacizlere dayanamıyor. Okulun rehberlik servisinden yardım istiyor. Okul bu olayla ilgili harekete geçmedi. Ben de Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. Onlar da okulu aradı, böylelikle tutanak işleme alınmış oldu. Çocuk korkuyor. Ender Saraç bunları sindirmiş. Ender Saraç, 'Benim Ankara'da dayım var, valiyle beraberim, bakan benim arkadaşım, seni Silivri'ye gönderirim' diyerek aileyi psikolojik baskı altına alıyor."

"DUŞ VİDEOSUNDAKİ KİŞİ ENDER SARAÇ'IN ERKEK SEVGİLİSİ"

Sosyal medyada infial yaratan duş videosuyla ilgili de açıklama yapan avukat Yücel Önder, "Video Ender Saraç'ın erkek sevgilisiyle olan videosu, çocuğuyla bir ilgisi yok. Eşcinsel olduğunu kanıtlamaya yönelik bir görüntü. Elimizdeki verileri yargı mercilerine sunacağız" diye konuştu.