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Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edilirken gözler, kent genelinde okulların tatil olup olmayacağına ve İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeybatısında bu akşam saat 18.00'den itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü şehrin kuzeybatısında saat 18.00 itibarıyla yağışların çok daha yoğun şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

9 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Art arda gelen tatil haberleri sonrası İstanbullular şehir genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken Valilik'ten beklenen açıklama geldi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

"ŞEHİR GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; " İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

METEOROLOJİ SAAT VERDİ: BU KEZ ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

MESAİ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Megakenti esir alan kar yağışı sonrası kent genelinde trafik yoğunluğu bekleniyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yoğunluk İBB verilerine göre yüzde 71'i görmüştü.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Ayrıca, yarın yapılması beklenen uçuşların da yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHALİS ER:

belediye uyuyor

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Acil olarak kaçın eve çay demleyip çocuklarınız ve anası ile ilgilenin bundan iyi fırsat olmaz ..

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Haber YorumlarıZLYH AK KV:

Allah'ındır kar nimeti hakkında nasıl kabus yazarsın. Bak kaç yıldır kuraklık içindeyiz ne kar ne yağmur doğru düzgün yağmıyor. Ormanlarımız yanıyor kuraklıktan gıda krizi şu krizi kapıda barajlatimiz hep yüzde 30 lat seviyesi ve altında. Allah'ındır nineti hakkında kabus deme bir daha o nimetten de mahrum olursun. Çocuklar kar kar diye ağlıyor ortalık hastalıktan kırılıyor barajlarda su seviyesi düşük olduğu için şu kalitesi az. Yer altı su kaynaklarımız tükenme sınırında.Nimete kabus deme

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Haber YorumlarıLÜTFİ ÇALIŞKAN:

Barajlarda su kalmadı siz KABUS diye manşet atıyorsunuz.

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Haber YorumlarıRamazan Temur:

Sende kara haberci gibi ikide bir saat verip nabız yükseltme.

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Haber YorumlarıAhmet suat Demirci:

SİZ NASIL HABERCİSİNİZ HERGÜN BU SAATTE OKULLARI KAPATMAK İÇİN …ŞÖYLE BÖYLE KAR YAPACAK DİYİP DURUYORSUNUZ .,

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

adam gibi bi yagmadi

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Haber YorumlarıAGA:

saat 6 oldu henüz başlamadı gerçi belediye çalışıyor ama yolları kapatan araçlar aralara girişi engelliyor

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Haber YorumlarıHalil Arslan:

Haberler com yöneticisi kim dinliyorlarsa artık kar bı kabus değildir .rahmettir lütfen yazarken biraz daha hassasiyet gösteriniz.nimettir .kar olmazda suyumuz azalır.topragimiz kurur collesir .asıl kabus o zaman başlar.

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