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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 kent için sağanak uyarısı yaptı. Artvin, Kocaeli, Rize, Samsun, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı geldi. Öte yandan Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği açıklanarak, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.