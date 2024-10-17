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Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece birden düşeceği ve soğuk, yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu. 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Perşembe günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece düşerken, soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Diğer yandan 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte bölgelere göre hava durumu;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısı, Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde hava durumu

Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.

AKDENİZ

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Antalya Körfezi 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Yaşam

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Yorumlar (4)

Mehmet Peksöz:

Şu sibirya fotoğrafını koymayın artık. Hep aynı fotoğraf. Sanki buzul devrini geçiliyomuş gibi

12
1
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SMMM:

KARA KIŞ DERKEN ? ULAN ÜLKE SUSUZ KALKMIŞ HALA SAÇMA SAPAN MÜBALAĞA İÇEREN BAŞLIK ATIYORSUNUZ.

10
1
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Bozkurtlar Diriliyor:

Vefa ile JY koyun koyuna uyur artik

1
0
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Murat TURK:

Haberin tıklanması için bu kadar gayret etmeyin. Çünkü bu işi o kadar kötü yapmaya başladınız ki artık insanlar kanmıyor. Kara kış deyip karlı fotoğraf koyunca merak uyandırır diyorsunuz. Ucuz numaralar. Ocak Şubatta ne diyeceksiniz şimdiden karakış diyorsanız. Birazcık vicdan lütfen, birazcık...

0
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