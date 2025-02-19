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Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

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Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da son 5 yılın en yoğun karı başladı. Bugün Sibirya'ya dönmesi beklenen Megakent'te kar kalınlığının 40 santimi bulacağı ifade edilirken, vatandaşlara "Araçla yola çıkmayın, toplu taşımaya binin" uyarıları yapılıyor. "Altay Kar Fırtınası" adı verilen sistemin Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olması beklenirken uçuş iptalleri de art arda geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu, 19 Şubat'ta yurt genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin önemli bilgiler sundu. İstanbul, geçtiğimiz hafta kar yağışıyla etkilenmişken, yeni bir kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bugün sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULACAK

Akom'un açıklamalarına göre ise İstanbul'a son 5 yılın en yoğun karı geliyor ve 6 gün sürmesi bekleniyor. Bu yağışların özellikle pazar günü itibarıyla yoğunlaşacağı ve Sibirya'ya dönmesi beklenen Megakent'te kar kalınlığının 40 santimi bulacağı ifade ediliyor. Uzmanlar tarafından vatandaşlara "Araçla yola çıkmayın, toplu taşımaya binin" uyarıları yapılıyor.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

BEKLENEN KAR YAĞIŞI ARNAVUTKÖY'DE BAŞLADI

İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

ALTAY KAPIYA DAYANDI

Altay Kar Fırtınası adı verilen sistemin etkisiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar hızla düşecek, İstanbul'un yanı sıra, Marmara'nın iç bölgeleri, İç Anadolu ve Karadeniz illerinde de kar yağışı bekleniyor.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 9 DERECE CİVARINDA

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Geçmiş yıllarda, İstanbul'daki deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarındayken karın zeminde tutunduğunu gözlemlemiştik. Şu an da deniz suyu sıcaklıkları 8-9 derece arasında değişiyor. Bu da kar yağışının etkisini artırıyor." Tek, İstanbul başta olmak üzere büyük bir bölgenin karla kaplanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

UÇUŞ İPTALLERİ VE ÖNLEMLER DUYURULDU

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan önlemleri duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında hava koşullarının hava trafiği üzerindeki etkileri değerlendirilerek kapasite azaltımı ve uçuş iptalleri kararı alındı.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ AZALTILACAK

İstanbul Havalimanı'nda, 19 Şubat Çarşamba günü için uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltılırken, 21 Şubat Cuma günü için bu oran yüzde 20 olarak belirlendi. Günlük ortalama bin uçuşun gerçekleştirildiği havalimanında, bu doğrultuda 19 Şubat'ta yaklaşık 150, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

SABİHA GÖKÇEN'DE KADEMELİ UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 19 Şubat günü için herhangi bir uçuş iptali öngörülmezken, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek. Bu kapsamda Pegasus Havayolları 46, Ajet Havayolları ise 22 uçuşunu iptal edecek.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ VE EKİPLER HAZIRDA BEKLİYOR

21 Şubat Cuma günü için de önlem olarak yüzde 15 oranında uçuş iptali kararı alındı. Buna göre, Pegasus 68 uçuşunu, Ajet ise 34 uçuşunu iptal edecek. Bakanlık açıklamasında, her iki havalimanında uçuş ekiplerinin programlarının gözden geçirildiği ve kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, nöbetçi ekiplerin sayısının artırıldığı ve havayolu şirketlerinin operasyonlarını aksatmamak için ek tedbirler aldığı bildirildi. Yolcuların, uçuş iptalleri ve güncellenen uçuş bilgileri için havayolu şirketlerinin resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAlper KILIÇ:

fotoğrafı abartsaydınız ne biliyim buzullardan kuzey kutbundan filan bir kare daha iyi olurdu

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAdem:

Bence olmayacak

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıXYZ:

Son beş yıldr 5 cm yagmadi ki:))))) 15 yil deseniz inanirim. En son 2012' de gormustuk oyle kar.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıpqmfktcmrh:

yaw he he ??

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

haberin resmine bakıyorum, dışarı bakiyorum, short video konusu resmen

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHasan Aydemir:

haftalardır nekadar abarttınız ya

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Haber YorumlarıuCube :

Arkadaş bu isimleri kim koyuyor Allah aşkın! Tahmin eden arkadaşın çocuğu filan mı oldu Altay nedir yahu. :DDDDD

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Haber Yorumlarımahmut tuncer:

4 santimdir o

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Haber Yorumlarışevket aksoy:

Haberde özel araçla yola çıkmayın diyor da ibb otobüsleri calistirabilecek mi? Karda araç itmeyelim.

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Haber YorumlarıVatan Daş:

tik t@k haberlere hoşgeldiniz.

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