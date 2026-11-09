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Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı

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Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada ikinci kez ifade veren eski koruması Beşir Ömer Demir, "Sarıgül birkaç kez 'E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum' dedi" şeklindeki iddiasıyla olayı başka bir boyuta taşıdı.

  • Mustafa Sarıgül'ün eski koruması Beşir Ömer Demir, savcılıkta ikinci kez ifade vererek Sarıgül'ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.
  • Demir, uzun süre sessiz kalmasının nedenini Sarıgül'ün siyasi gücünden korkması olarak gösterdi ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Sarıgül'ün farklı bir numaradan kendisini aradığını belirtti.
  • Demir'in ifadesinde Sarıgül'ün özel kaleminde görevli E. ile ilgili dokunma ve ilişki yaşama taleplerine dair anlatımları ile Ömer Sarıgül'e çanta içinde para verildiğine ilişkin gözlemleri yer aldı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski koruması Beşir Ömer Demir, savcılıkta ikinci kez ifade verdi. İfadesinde ilk beyanlarını detaylandıran Demir, Sarıgül’ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

"SİYASİ GÜCÜNDEN KORKTUĞUM İÇİN..."

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; verdiği beyanlarda uzun süre sessiz kalmasının gerekçesini açıklayan Beşir Ömer Demir, "Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. 'Geçmiş olsun' deyip telefonu kapattı. Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim" ifadelerini kullandı. 

İşte korumanın ifadelerinin detayları; 

"Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum.

Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. ‘Geçmiş olsun’ deyip telefonu kapattı.

Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim.

Sarıgül’ün özel kaleminde görev yapan E., Ankara’daki evde sık sık bulunuyordu ve zaman zaman Sarıgül’ün yatak odasına giriyordu.

Resmi araçta E., Sarıgül’ün yanına oturduğunda bazı zamanlarda Sarıgül ona dokunuyordu. E. ise ‘Başkanım, biri görecek, olmaz’ diyordu.

Sarıgül birkaç kez ‘E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum’ dedi.

Sarıgül, E. ile birlikte olduğu sırada benden E.’ye dokunmamı istedi, bunu kabul etmedim.

E.’nin rızasının bulunup bulunmadığını bilmiyorum.

E.D., bir dönem ağlayarak Sarıgül’ün cinsel amaçlı dokunuşlarda bulunduğunu söyledi.

Ömer Sarıgül babasıyla daha yakındı. Emir Sarıgül’e ise daha mesafeli davranılıyordu. Ömer Sarıgül’e birçok kez çanta içinde para verildiğini gördüm. Bu paralar genellikle baba-oğul arasında tartışma yaşandığı dönemlerde veriliyordu.

Ömer Sarıgül Antalya Belek’teki Titanic Golf Otel’in sahibi olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül’le birlikte otele iki kez gittik. Bu ziyaretlerde Sarıgül kadınlarla cinsel ilişki yaşadı"

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
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Tüm yorumlar (14)
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıaykut koçak:

siyasi güç nedir ya...en fazla işinden olurdun...senin dünden niyetin varmış demekki

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
Haber YorumlarıAlper Çağlar:

Aykut bak adamı tutuklayabiliyorlar mı, milletvekilliğinin düşürülmesi için bile meclisteki partilerin aralarında işbirliği yapması lazım, dahası tavize uğrayan kişi ifade verdikten sonra numarasını değiştirdiği halde arayıp "geçmiş olsun" diyerek bizden kaçamazsın seni hertürlü buluruz mesajı veriyorlar.

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Haber Yorumlarımemo emo:

at at, bunları artık ne medya nede savcılar yiyor,

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Yorum Beğenme14
Haber YorumlarıAlperen Kaya:★ Okurların en beğendiği

Bu nasıl bir igrençlik

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıOmar Omar:

Hocam kim almış kım vermiş? Aydınşatın artık olayı. Sarıgül hem almış hem vermiş mi? ??

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu nasıl koruma olmuş daha kendi Totosunu koruyamamış sattın mı laaa yoksa parayla )))

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