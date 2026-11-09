Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi

Televizyon dünyasında uzun süredir konuşulan ekonomik darboğaz, yapım şirketlerinin yeni kararlar almasına neden oluyor. Yüksek prodüksiyon giderleri, oyuncu ücretleri ve reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok yapımda bütçe hesapları yeniden yapılıyor. Dizilerin yayın hayatını sürdürebilmesi için farklı formüller üzerinde durulurken, oyuncularla yapılan ücret anlaşmaları da yeniden masaya yatırılıyor. Özellikle yüksek bütçeli projelerde gündeme gelen indirim talepleri, sektörün geleceğine ilişkin tartışmaları artırıyor.

OYUNCULARDAN YÜZDE 15 İNDİRİM İSTENDİ

Ekonomik sıkıntıların yansıdığı yapımlardan biri de Haysiyet dizisi oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süreç Film imzalı dizide kanalın bütçe talebi doğrultusunda oyunculara kaşelerinde yüzde 15 indirime gitmeleri önerildi. Dizinin ekran yolculuğunu sürdürebilmesi amacıyla gündeme gelen bu teklifin oyuncular tarafından nasıl karşılandığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak söz konusu gelişme, televizyon dünyasında yaşanan maliyet baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

YENİ DİZİLER DE KRİZDEN ETKİLENDİ

Bütçe tartışmaları yalnızca yayın hayatını sürdüren yapımlarla sınırlı değil. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı Evlat dizisinde de daha önce anlaşma sağlanan oyunculardan ücret indirimi istendiği öğrenildi. İlk olarak Star TV için planlanan, ardından atv'ye geçen dizide yönetmen değişiklikleri de yaşanmıştı. Yapımın hazırlıkları devam ederken oyunculara götürülen indirim teklifi, henüz çekim aşamasındaki projelerin de ekonomik koşullardan etkilendiğini ortaya koydu.

ÜNLÜ OYUNCULARDAN KAŞE TARTIŞMASINA TEPKİ

Sektörde giderek yaygınlaşan ücret indirimi talepleri, oyuncular arasında da tartışma konusu oldu. İlker Aksum, Özge Özpirinçci ve Burcu Biricik gibi isimler, dizi sektöründeki ekonomik sorunların yalnızca oyuncu ücretleri üzerinden çözülmesine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Özellikle yüksek ücret alan sınırlı sayıdaki oyuncuyla sektörün geri kalanının aynı koşullarda değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

KAMERA ARKASINDA DA ENDİŞE VAR

Oyuncu kaşelerinde indirim yapılması gündeme gelirken, setlerde görev yapan teknik ekiplerin durumu da tartışılmaya başlandı. Yönetmenlerden görüntü yönetmenlerine, ışık ekiplerinden set çalışanlarına kadar çok sayıda kişinin geçimini sağladığı sektörde, bütçe kesintilerinin hangi alanlara yansıyacağı belirsizliğini koruyor. Haysiyet dizisinin oyuncularından Kerem Alışık'ın da teknik ekip çalışanlarının ücretlerinin korunması yönünde talepte bulunduğu öne sürüldü.

Televizyon sektöründe yaşanan gelişmeler, önümüzdeki dönemde yeni projelerin bütçelerinin nasıl şekilleneceği ve mevcut dizilerin yayın hayatlarını hangi koşullarda sürdüreceği sorularını beraberinde getirdi. Yapım şirketleri maliyetleri kontrol altında tutmaya çalışırken, oyuncuların indirim tekliflerine vereceği yanıtlar da merak ediliyor.