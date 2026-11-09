Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in ülkeye dönüşüne dikkat çekmek amacıyla Ankara’dan bisikletle yola çıkan Volkan Aydın, 1 ayda binlerce kilometre pedal çevirerek Dubai'ye ulaştı.

ÇÖLLERİ AŞIP GELDİ

Erzurum İspirli olduğu öğrenilen Volkan Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yaşayan Sedat Peker’in Türkiye’ye dönmesi konusunda farkındalık oluşturmak adına sıra dışı bir eyleme imza attı. Ankara’dan bisikletiyle yola koyulan Aydın; Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan güzergahını takip ederek çöl ve kara yollarını aştı.

30 GÜNLÜK YOLCULUK

Yaklaşık 30 gün süren ve binlerce kilometreyi kapsayan zorlu yolculuğun ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaşan Aydın, Dubai’de Sedat Peker ile bir araya geldi. Görüşme anı ve taraflar arasındaki diyaloglar kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

"BİR GÜN BUNU MÜZELERDE SERGİLEYECEĞİZ"

Volkan Aydın’ı sarılarak karşılayan Sedat Peker, genç bisikletçinin güvenliği konusunda yol boyunca endişe duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah iyiliğini versin, oğlum sen ne çılgın bir adamsın! Bununla mı geldin? O zaman bu bisiklet de bizim hayat mücadelemizin içerisinde yeri, değeri ve anlamı olan bir şey haline geldi. Bunu özellikle saklayacağız, koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Ancak senden bir ricam var; geri dönerken bisikletle dönme, uçakla dön. Sağ salim 30 günde geldin. Aman gözünü seveyim kardeşim, yolda bir kaza geçireceksin diye her seferinde içimiz kalktı. Çok değerli, çok onurlu, çok şerefli bir tavır gösterdin. Bu bisikleti bana bırakacaksın, bunu ben emanete alacağım. Bir gün bunu müzelerde sergileyeceğiz. Bu sözümü unutma; insanlar bu bisikleti de seni de unutmayacak."

UÇAKLA DÖNMEYİ KABUL ETTİ

Peker’in bisikleti emanet alması ve Türkiye'ye uçakla dönmesi yönündeki talebini kabul eden Volkan Aydın, dönüşü hava yoluyla gerçekleştireceğini ifade etti.