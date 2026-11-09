Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane'nin eşinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Instagram'da tarzını eleştiren bir taraftara yanıt veren Sane'nin eşi, sarı-kırmızılı kulübün içinden bir ismi ilgilendiren çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bir Galatasaray futbolcusunun eşinin, kendi eşi Leroy Sane'ye mesaj gönderdiğini ileri süren Sane'nin eşi, yaşananları büyütmemek için sessiz kaldığını savundu.

"TAKIM ARKADAŞININ EŞİ, LEROY'A DM ATTI"

Kendisini eleştiren taraftara sert sözlerle karşılık veren Sane'nin eşi, Galatasaray'dan bir futbolcunun eşinin Leroy Sane ile iletişime geçmeye çalıştığını iddia etti.

Sane'nin eşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asıl tuhaf olan, Galatasaray'dan bir takım arkadaşının eşinin, benim eşime DM atıp Leroy'la iletişime geçmeye çalışması. Tuhaf olan, benim onun kıçını tekmelemeyip bu olayı görmezden gelmiş olmam. O kadın hiçbir zaman bizim sorunumuz olmadı. O, kendi takım arkadaşının sorunu. Bizim değil."

"TEK BİR HAREKETİM BÜTÜN KULÜBÜ AYAĞA KALDIRIRDI"

Yaşananları kamuoyuna açıklamama kararı aldığını belirten Sane'nin eşi, isterse Galatasaray içerisinde büyük bir tartışmaya neden olabileceğini savundu.

"Ama ne kadar sakin kaldığımı bir düşünün. Ne onu ne de onu hiçbir zaman ifşa ettim. Tek bir yanlış hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim. Ama istersem bunu yapabilecek güce de sahibim. Ben huzuru seçiyorum."

"TEK BİR KADIN YÜZÜNDEN BÜTÜN KULÜPTE GERGİNLİK YARATMAM"

Sane'nin eşi, söz konusu kişinin kimliğini açıklamamasının nedenini de anlattı. Konunun büyümesini istemediğini ifade ederek, "Ama ben de ortalığı karıştırabilirdim. Peki, ne uğruna? Tek bir kadın yüzünden bütün kulüpte gerginlik yaratmak için mi? Bunu yapmam" dedi. Kendisini eleştiren taraftara yönelik ağır ifadeler de kullanan Sane'nin eşi, açıklamasını sert sözlerle tamamladı.

HANGİ FUTBOLCUNUN EŞİ OLDUĞUNU AÇIKLAMADI

Sane'nin eşinin iddialarında adı geçen futbolcunun ve eşinin kim olduğu bilinmiyor. Açıklamada herhangi bir isim verilmezken, öne sürülen özel mesajlaşmaya ilişkin bir ekran görüntüsü veya bağımsız doğrulama da bulunmuyor. İddialara ilişkin Galatasaray kulübünden veya adı belirtilmeyen kişilerden bir açıklama yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com