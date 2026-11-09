Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı Haber Videosunu İzle
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, sağlık sorunları yaşayan 95 yaşındaki babası William Mebarak'ı zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Hastaneye giderken babasının elini bir an olsun bırakmayan ünlü yıldız, daha önce de fizik tedavi sırasında ayaklarını hareket ettiren babasının ayak tabanlarını öperek duygusal anlar yaşamıştı.

  • Shakira, sağlık sorunları yaşayan 95 yaşındaki babası William Mebarak'a hastaneye giderken elini tutarak eşlik etti.
  • Shakira, 2022 yılında fizik tedavi gören babasının ayak tabanlarını öpmüştü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, sağlık sorunları yaşayan 95 yaşındaki babası William Mebarak'a desteğini sürdürüyor. Hastaneye giderken babasının elini tutarak ona eşlik eden ünlü yıldızın görüntüleri dikkat çekti. Shakira, daha önce de fizik tedavi sırasında ayaklarını hareket ettiren babasının ayak tabanlarını öperek duygusal anlar yaşamıştı.

HASTANE YOLUNDA BABASININ ELİNİ BIRAKMADI

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası William Mebarak'ı yalnız bırakmıyor. Ünlü yıldız, babasına hastaneye giderken eşlik ettiği sırada görüntülendi. Babasının elini tutarak yanında yürüyen Shakira'nın bu davranışı, ailesine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

DAHA ÖNCE BABASININ AYAKLARINI ÖPMÜŞTÜ

Shakira'nın babasına olan bağlılığı daha önce de duygusal bir görüntüyle ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, 2022 yılında fizik tedavi gören babasının ayaklarını hareket ettirdiğini görünce büyük sevinç yaşamıştı. O anlarda babasının ayak tabanlarını öpen Shakira, sevgisini ve mutluluğunu bu hareketiyle göstermişti.

ZOR GÜNLERİNDE HEP YANINDA

Babasının sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen Shakira, yeni görüntülerinde de ona eşlik etmeyi sürdürdü. Yıllar önce fizik tedavi sırasında yaşanan duygusal anların ardından ünlü şarkıcının babasının elini tutarak hastaneye gitmesi, ikili arasındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi

Dünyanın kalbi burada atıyor! İnsanlığın kaderi şekillenecek
Fatma Betül Sayan Kaya 'Ev hanımıyım' deyip aylık gelirini açıkladı55

Fatma Betül "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz12

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Gazze’de çadırların üzerine kum yığını çöktü: 3’ü çocuk 5 ölü

Gazze’de kahreden olay! Ölenler çocuklar ve kadınlar
Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi

Dirk Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
46 bin TL emekli maaşı alan öğretmen iş arıyor! Çocuğuna 20 bin yurt, 20 bin harçlık gönderiyor33

46 bin TL maaşla geçinemedi! 'Bana bir iş bul' diye aradı
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Rize'den gelen görüntüler inanılmaz! Kar 70 santimetreye ulaştı

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti