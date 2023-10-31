İHH, Bangladeş'te yetim ve yetim aileleriyle buluştu

İHH, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Güney Asya ülkesi Bangladeş'te, yetimler ve yetim ailelerine yardım etti. Başkent Dakka ve birçok farklı bölgede düzenlenen programlar kapsamında yetimlerle bir araya gelinerek çeşitli etkinlikler icra edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 2023 Yetim Dayanışma Günleri (YDG) çerçevesinde, Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yetim çocuklar ve aileleriyle dayanışma programı düzenleyerek çeşitli etkinliklere imza attı.

6 KİŞİLİK İHH EKİBİ BANGLADEŞ'TE YETİMLERLE BULUŞTU

Türkiye'den, İHH Suriye Çalışmaları Bölge Koordinatörü Zeki Tahiroğlu liderliğinde 6 kişilik bir ekibin ulaştığı Bangladeş'te, yetim ve yetim aileleri ziyaret edilerek programlar düzenlendi. Başkent Dakka'da, İHH'nin ülkedeki partner kurumları aracılığıyla yetimler için organize edilen, Bangladeş'in birçok bölgesinden çocukların katılım sağladığı yaşam becerisi kampı düzenlendi. Bir hafta boyunca çeşitli yarışma ve konferansların düzenlendiği etkinliğe İHH ekibi de katıldı.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

İlk olarak Dakka'da, İHH'nin partner kurumlarından biri olan EDAS (Education Development and Services) koordinesinde Nandan Park'ta yetimlerle bir araya gelen ekip, çocukların moral ve motivasyonu için düzenlenen etkinliğe iştirak etti. İçerisinde hayvanat bahçesi, su parkı, teleferik ve gölet olan parkta eğlenen yetim çocuklar ise etkinliğin tadını çıkardı. İkinci gün, 587 yetim çocuğun konakladığı kampın kapanış programı yapıldı. Kapanış programında, 1 hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren çocuklar ödüle layık görüldü.

YÜKSEK STANDARTLI YETİM EVLERİNDE KALİTELİ EĞİTİM

Üçüncü gün ise Dakka'daki özel yetenekli yetim çocukların konakladığı "Hayal Evleri" adı verilen yurtlar ziyaret edildi. İçerisinde etüt odaları, kütüphane ve konferans salonunun da bulunduğu yüksek standarda sahip yurtlardaki çocuklar, karşılarında İHH ekibini görünce büyük sevinç yaşadı. İngilizce, matematik, bilgisayar programı eğitimlerinin Aynı gün içinde, okulu evine uzak olan çocuklara ise bisiklet dağıtımı yapıldı.

YETİM AİLELERİNE BALIKÇI TEKNESİ VE DİKİŞ MAKİNESİ DAĞITILDI

Dördüncü gün, uçakla başkent Dakka'dan Hindistan sınırındaki Rajshahi kentine giden ekip, Ganj nehrinin kollarından biri olan Padma Nehri'nde balıkçılık yapan bir aileye yeni balıkçı teknesi hediye etti. Kentin köylerinde yaşayan yetim ailelerini de ziyaret eden İHH ekibi, 2 aileye dikiş makinesi takdim etti. Gün bitiminde kırsal bir alandaki yetim yurdunda temaslarda bulunan İHH ekibi, çocuklarla oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.





Abdullah Aydemir