Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Umutları tükenmiş bir milleti Milli Mücadele ateşiyle ayağa kaldırıp Anadolu'nun vatan olmasını sağlayarak, bugün 102 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti.

Yurdun dört bir yanında saat 09.05'te hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Birçok vatandaş gözyaşlarını tutamazken, ortaya çıkan kareler sosyal medyada gündem oldu. Simge fotoğraflardan biri ise Edirne'den geldi.

İşte o kareler:

Edirne