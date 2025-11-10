Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında anıldı. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. Edirne'de çekilen kare, o anın simgesi haline geldi.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 87 yıl geçti.
- Atatürk'ün anısına saat 09.05'te tüm yurtta saygı duruşu yapıldı ve sirenler çalındı.
- Edirne'de çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
Umutları tükenmiş bir milleti Milli Mücadele ateşiyle ayağa kaldırıp Anadolu'nun vatan olmasını sağlayarak, bugün 102 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti.
Yurdun dört bir yanında saat 09.05'te hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Birçok vatandaş gözyaşlarını tutamazken, ortaya çıkan kareler sosyal medyada gündem oldu. Simge fotoğraflardan biri ise Edirne'den geldi.
İşte o kareler: