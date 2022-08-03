Cinsel gücünüz tavan yapacak! Kahvaltıların baş tacı ve doğal ilaç: Tahin pekmez

Türk mutfağının çok eski dönemlerine ait olan tahin ile pekmezin birleşimi olan geleneksel tada hemen hepimiz aşinayızdır. Mutfağımızın bu bilindik tadı kahvaltıların baş tacıdır. Bu karışımı oluşturan tahinin ham maddesi susam, pekmezin ham maddesi ise incir, dut ya da üzümdür.

İşte bu karışımın insan sağlığına faydaları:

Tahinin ham maddesi olan susam bol miktarda B vitamini içerir. B vitamini de antidepresan etkiye sahiptir. Bununla beraber susam mideye dost bir besin maddesidir.

Aynı zamanda hücre yenileme etkisi vardır. Bu sayede yaraların hızla kapanmasını sağlar. İdrar söktürücü özelliğiyle de bilinir.

Cinsel gücü arttıran hormonların gelişmesine katkı sağlar. Susam, gençlik kaynağı olarak anılan bir besindir.

Susam, vücut ısısını yükseltme özelliğiyle de bilinir. Bu nedenle kış aylarında sofralardan eksik edilmemelidir.

Pekmez, vücuda enerji sağlayarak dinamik halde olmasını sağlar. Düzenli tüketimi kemik gelişimini destekler.

Pekmezde bol miktarda kalsiyum ve demir vardır. Aynı zamanda pekmez, vücudun demir eksikliğini tedavi etmek için başvurulan en bilindik yöntemdir.

İshalde vücuda gerekli olan mineral takviyesini sağlar. Bu nedenle ishal durumunda bolca pekmez tüketmek gerekir. Aynı zamanda vücuttaki su kaybını engelleyerek su dengesini sağlar.

Pekmez, bir karbonhidrat deposudur. Ancak bu karbonhidratlar sindirimi zorlayan türden karbonhidratlar değildir. Bu nedenle pekmez yenildikten hemen sonra kana karışır ve enerji vermeye başlar.

Pekmezin iştah açma özelliği olduğundan kilo almak isteyen kişilerin yemesi tavsiye edilir. Aynı zamanda iştahsız çocuklara gıda takviyesi olarak verilebilir.

Pekmezin böbrekleri kuvvetlendirdiği bilinmektedir. Dut pekmezi, astım, kronik astım ve bronşit tedavisinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca dut pekmezi, ağız içi yaraları iyileştirmede oldukça etkilidir.