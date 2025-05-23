Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

İstanbul Sultanbeyli'de iki yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Tor ve Taşan aileleri arasındaki husumet, toplumun önde gelen isimlerinin arabuluculuğuyla barışla sonuçlandı.

KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞININ ALTINDAN GEÇTİLER

Bingöllü Tor ve Taşan ailelerinin üyeleri, Eyyübi Camii'nde gerçekleşen barış töreninde bir araya geldi. Tören sırasında taraflar, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçerek barış yemini etti. Bu sembolik geçiş, barışın kalıcı olması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE BU BARIŞ ÇOK KIYMETLİDİR"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Yedi Bölge Yedi Kardeş Derneği Genel Başkanı Çağdaş Toplu, bu anlamlı buluşmanın sadece iki aile arasında değil, toplumun geneli açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Toplu, "Acının, kanın, gözyaşının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu barış çok kıymetlidir. İnşallah dünya barışına ve toplumsal barışa bir örnek olur. Birbirimizi sevelim, affedelim; en kıymetli yaşam barış içinde olan yaşamdır. İnsani ve İslami sorumluluklarını yerine getiren devlet büyüklerimize ve her iki ailemize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

BAYRAK VE KUR'AN ALTINDAN GEÇMEK NE ANLAMA GELİR?

1. Sembolik Anlamı

Bu uygulama, iki tarafın (çoğunlukla husumet yaşayan aileler veya topluluklar) artık düşmanlıklarını sona erdirdiklerini, barışa niyet ettiklerini ve bu niyeti dini ve milli değerler önünde taahhüt ettiklerini simgeler.

Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı olması nedeniyle doğruluk, adalet ve barışın yüce bir sembolüdür. Altından geçmek, ilahi huzurda söz vermek anlamına gelir.

Türk Bayrağı, milli birlik, vatan ve toplumsal dayanışmayı temsil eder. Bayrak altından geçmek ise toplumsal barışa saygı ve aidiyet göstergesidir.

2. Uygulamanın Şekli

Barış törenlerinde genellikle şu şekilde uygulanır:

Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı, iki kişi tarafından tören alanında yüksekçe tutulur.

Barışan taraflar - genellikle yaşlılar, aile büyükleri veya doğrudan husumetin tarafları - birlikte bu sembollerin altından geçer.

Geçiş sırasında dualar edilir, bazen hatim duası veya kısa bir vaaz da okunur.

Bu geçiş, "artık düşmanlık bitti, Allah ve millet şahidimizdir" anlamı taşır.

3. Toplumsal Önemi

Bu tür törenler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygındır ve toplumsal hafızada büyük anlam taşır. Devlet yetkilileri, kanaat önderleri ve din adamlarının da katılımıyla yapılan bu tür barışmalar, kan davası gibi uzun süren düşmanlıkların çözümünde oldukça etkili olmuştur.