26 yıldır dinmeyen acı! Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler çeşitli programlarla anıldı. Felaketin yıl dönümü nedeniyle sessiz yürüyüşler düzenlendi, deprem anıtlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 45 saniye süren depremde yaşamını yitiren 18 bin 373 kişi için dualar edildi.

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden oldu. Resmi raporlara göre depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi ise yaralandı. 285 bin 211 ev, 42 bin 902 iş yeri hasar gördü. Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen felaketin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GÖLCÜK'TE 03.02'DE HAYAT DURDU

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler depremin merkez üssü Kocaeli Gölcük'te anıldı. Saat 03.02'yi gösterdiğinde kalpler yine aynı acıyla sarsıldı.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUA EDİLDİ

Kavaklı Sahili'nde bulunan anıt önünde düzenlenen programına Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Anıtın önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleşmesinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

"ACILAR HALA TAZE"

Duanın ardından açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 26 yıl geçti. Ama gördüğünüz gibi acılar hala taze. 7.4 büyüklüğünde çok büyük bir depremdi. Merkez üssü Gölcük olmakla birlikte çevrede de çok sayıda yerleşim yeri etkilendi. Hatta biliyorsunuz, İstanbul'da Avcılar'da da çok ciddi yıkıma neden olmuştu. O günden bugüne baktığımızda bazı değişikliklerin yaşandığını, özellikle bu akşamki anma programında da net bir şekilde gördük. 03.02'de insanların uykuda oldukları bir anda deprem meydana geldi. Dışarıya çıkabilen ve hayatta kalanlar, hemen enkazda kalan yakınlarını, eşini, dostunu kurtarmak için çalışmak zorunda kaldı" diye konuştu.

"BU SÜREÇTE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GİRDİ"

2023 yılında meydana gelen deprem ile 1999 depremi arasındaki en temel farkı açıklayan Başkan Sezer, "2009 yılında kurulan çok güçlü bir kurum olan AFAD'ın varlığıdır. Bunun dışında yüzlerce arama kurtarma ekibinin ve akredite olmuş çok sayıda birimin kurulmuş olmasıdır diyebiliriz, temel farklılık budur. 1999 depremine kadar bu derece yıkıcı bir felaketin etkileri konusunda toplum olarak da psikolojik açıdan da bir farkındalığımız yoktu. Türkiye olarak da bu konuda hazırlıklı değildik. Deprem sonrasında alınması gereken önlemlerden ziyade, deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerin neler olması gerektiği gündeme geldi. İşte bu süreçte kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi" şeklinde konuştu.

"1999 DEPREMİ, TÜRKİYE İÇİN BİR MİLAT"

Konuşmasını sürdüren Başkan Sezer, "Biz, örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat Depremi'nden önce, Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an itibariyle önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturabileceği noktaya gelecek, tamamlanan bloklar var. 36 dönümlük bir alanda, iki katı yerin altında otoparkı bulunan projeler tamamlanmak üzere. Şehre baktığımızda yönetmeliklerde çok önemli değişiklikler görüyoruz. 1975 yönetmeliğine göre yapılmış, zayıf ve dayanıksız binalar vardı. 1999 depreminden sonra ise binaların sağlamlığı noktasında çok ciddi adımlar atıldı. Zemin etüdü, yapı denetim sistemi gibi pek çok düzenleme getirildi. Aslında o büyük felaketten sonra şehircilik anlamında önemli değişiklikler yapıldı. 1999 Depremi, Türkiye için bu anlamda bir milat oldu" ifadelerini kullandı.

YALOVA'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 26. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi.

KUR'AN-I KERİM, İLAHİLER VE DUALAR OKUNDU

Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ardından deprem eğitimin verildiği programda Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu.

SEVDİKLERİNİN İSİMLERİNİN YANINA KARANFİL BIRAKTILAR

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfil bıraktı.

Anma programına Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu da katıldı.

AVCILAR'DA ANMA PROGRAMI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da anma programı düzenlendi.

Marmara Caddesi'nde Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin düzenlediği programda Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) üyeleri ve protokol ellerinde meşalelerle deprem anıtına kadar yürüdü.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

"DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ BİZLERE HATIRLATTI"

"Toplum olarak doğal afetlerde yeniden toparlanıp ayağa kalkan bir milletiz." diyen Can, şöyle devam etti:

"26 yıl önce yaşadığımız acı hatıralar bugün hala tazeliğini korurken, kaybettiğimiz komşularımızı, sevdiklerimizi hatırlamak ve onları anmak için bir araya geldik. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi hafızalarımızda derin izler bırakırken, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlattı. 1999'da hayatını kaybeden tüm halkımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir kez daha bu acıları yaşamayız."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri deprem anıtına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA, İHA

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
