VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Açık Elemeleri | 2. Gün Sonuçları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Açık Elemeleri | 2. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Açık Elemeleri | 2. Gün Sonuçları
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

VCT 2022: 1. Aşama - 1.Hafta 2. Gün Sonuçları

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başladı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.

VCT 2022: 1. Aşama | 1. Hafta 3. Tur Sonuçları

1.TAKIM
SKORSKOR2.TAKIMPapara SuperMassive Blaze2-1FAWESBBES0-2BEDELSİZLERTeamRespectZone2-1Celestial WorldMad Mare 0-2blablablaSurreal Esports 2-1KBB KAĞITSPORUnknownpros2-0Phoenix FeatherTeam Aurora2-0We Are TurksShooting Stars1-2radiant elo gatekeepersFenerbahçe Espor2-0TETA EsportsTEAM MANGAL2-0Overflow3 Gün Yeter2-0Takens EsporAtlantis2-0Venom Cloud 7fastPay Wildcats2-0turkishnewstarsw0wClan2-1BlackRegnum Carya Esports0-0Team Facebookmix50-2Merlyn EsportsKAFALAR ESPORTS2-0Şahangiller EsporEternal Fire2-0Witch E-SportsTurgutlu Belediyesi Esports1-2Parla SportsÇamlıca espor0-2RevolexterGalakticos2-0QueensNever Give Up1-2CARSTeam Lixa2-0RED CenterDUASI KABUL OLAN BEŞLİ2-1Küçükçekmece EsporThunderbolts Gaming2-0Undead ArmyBeşiktaş Esports2-0The ChosensKaragümrük Esports2-090sIceCastle2-0LEGIONERSOtherSide Esports0-2MeyhaneNONAMERS2-0ShazamTeam Demiral Esports2-0Godzilla e-SportsGringo Team0-22L8

VCT 2022: 1. Aşama | 1. Hafta 4. Tur Sonuçları

Papara SuperMassive Blaze
-BEDELSİZLERTeamRespectZone-blablablaSurreal Esports -UnknownprosTeam Aurora-radiant elo gatekeepersFenerbahçe Espor-TEAM MANGAL3 Gün Yeter-AtlantisfastPay Wildcats-w0wClan-Merlyn EsportsKAFALAR ESPORTS-Eternal FireParla Sports-RevolexterGalakticos-CARSTeam Lixa-DUASI KABUL OLAN BEŞLİThunderbolts Gaming-Beşiktaş EsportsKaragümrük Esports-IceCastleMeyhane-NONAMERSTeam Demiral Esports-2L8

VCT 2022: 1.Aşama Türkiye Açık Elemeleri - 2. Günün Maçları BO3 formatında oynanmaktadır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title