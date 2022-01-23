VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
Büyük Final eşleşmesi belli oldu. Yarın galip gelen takım Türkiye'den ikinci EMEA biletini alacak!
Türkiye'den EMEA Challengers'a gidecek olan ilk temsilcimiz, 1. Aşama 1. Kapalı Finalleri sonucu SuperMassive Blaze olmuştu. Yarın ise EMEA Challengers'a katılmaya hak kazanacak ikinci takım belli olacak! Kazananlar Grubu'ndan yoluna devam eden Futbolist'in Büyük Final'deki rakibi bugün belli oldu. İşte VCT 2022 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri 3. Gün sonuçları ve karşılaşmaların detayları!
Galakticos BBL Esports Fire Flux Esports Galakticos 1-2 Galatasaray Esports Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nin 5.sini belirlemek adına oynana karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İlk maç Bind haritasında oynandı ve Galatasaray Esports, ilk yarıyı 7-5 önde kapattı. Ardından ikinci yarıda rakibine sadece 2 el veren Galatasaray 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. Galakticos ise 2. harita Split'te rakibine neredeyse nefes aldırmadı. İlk yarıyı 8-4 önde kapatan takım ikinci yarıda da el kaybetmeyerek 13-4 kazandı. Karar haritası Icebox'ta ise Galatasaray rakibine karşı üstünlük kurmayı yeniden başardı. İlk yarıda önce 5 sonra 6 ellik seriler yakalayan takım, 11-1 ikinci yarıya gitti. Galakticos ikinci yarıya iyi başlamış olsa da Galatasaray gereken iki eli alarak 13-5 galip geldi. Böylece Galatasaray turnuva 5.si olurken Galakticos da 6. oldu. İstatistikler Galakticos jonx Deadlnk hatex sturNNcya Marw0ll Bbl Esports 2-1 Surreal Esports Kaybedenler grubu 3. tur karşılaşmasında ilk harita Icebox oldu! BBL maça pistol ellerini alarak başlasa da Surreal rakibi üzerinde baskı kurmayı başardı ve ikinci yarıya 8-4 önde gitti. İkinci yarıda sadece 1 el kaybeden Surreal 13-5 galip geldi. İkinci harita olan Split'te ise BBL ilk yarıyı 5-7 geride kapatmasına rağmen -önceki maçtan da gelen baskının ardında- toparlanmayı bildi ve ikinci yarıya 5 ellik bir seri ile başlayarak durumu 10-7 yaptı. Ardından Surreal durumu 10-10'a getirmeyi başarsa da BBL üst üste aldığı eller ile 13-10 galip geldi ve böylece karşılaşma karar haritasına uzadı. Haven'da ise BBL, ilk yarıyı 9-3 önde kapatmayı başardı, ve ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-7 galip gelmiş oldu. Böylece Surreal Esports turnuvayı 4. kapatırken BBL kaybedenler finaline yükseldi. İstatistikler BBL Esports AsLanM4shadoW Muj aimDLL QutionerX pAura Fire Flux Esports 0-2 BBL Esports Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. Nefes kesen karşılaşmada ilk maç Ascent haritasında oynandı. İlk yarı üst üste alınan seriler ile ilerledi. FF'in 5 ellik serisine 6 el ile yanıt veren BBL, ikinci yarıya beraberlik ile girdi. Pistol elini ve ardından bonus eli almayı başaran BBL daha sonra 3 el kaybetti. Ancak ardından 4 serilik bir seri yakalayan BBL bir el verdikten sonra 13-10 galip geldi. İkinci harita ise Fracture'da oynandı. İkinci yarıya 7-5 önde giren BBL, ikinci yarının başında FF'in 6 ellik serisi karşısında oldukça zorlandı. Ancak çekişmeli seriler sonucu maç uzatmalara gitti. Nefeslerin tutulduğu 4 uzatma sonrası 5. uzatmada BBL 18-16 maçı kazandı. Böylece Fire Flux turnuvaya 3.lük ile veda ederken BBL Büyük Final'e yükseldi. İstatistikler Fire Flux Esports sterben lauress sociablEE SouhcNi JN3v1cEEE Futbolist ve BBL Esports arasında oynanacak olan VCT 2022 1. Aşama 2. Kapalı Eleme Büyük Finalleri, 23 Ocak saat 17: 00'de!
1 - 2 Galatasaray Esports 5.lik Maçı 2 - 1 Surreal Esports Alt Grup - 3. Tur 0 - 2 Bbl Esports Alt Grup Finali ACS K/D/A K/D/A ACS Galatasaray Esports 241 48/40/14 48/42/19 256 Touven 221 39/45/14 44/38/14 247 froz 210 46/38/10 46/34/13 216 Docent 166 29/42/17 33/40/8 169 gosaydam 147 30/41/12 35/38/20 166 Iroh ACS K/D/A K/D/A ACS Surreal Esports 259 59/38/12 47/46/9 226 Alfajer 217 43/44/27 49/45/17 219 Jlerst 195 43/40/15 46/44/10 212 RieNs 189 39/42/9 33/43/16 172 jeyj7y 167 38/42/4 31/44/3 145 Masic ACS K/D/A K/D/A ACS BBL Esports 245 52/40/17 60/44/18 306 AsLanM4shadoW 228 49/45/10 44/42/25 214 aimDLL 203 39/46/10 42/37/5 195 QutionerX 179 35/39/15 37/40/10 190 pAura 157 31/40/21 27/43/20 142 Muj
Surreal Esports, Galatasaray, BBL Esports, Türkiye, Gamegar,, Haber
Galakticos
BBL Esports
Fire Flux Esports
Galakticos 1-2 Galatasaray Esports
Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nin 5.sini belirlemek adına oynana karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İlk maç Bind haritasında oynandı ve Galatasaray Esports, ilk yarıyı 7-5 önde kapattı. Ardından ikinci yarıda rakibine sadece 2 el veren Galatasaray 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. Galakticos ise 2. harita Split'te rakibine neredeyse nefes aldırmadı. İlk yarıyı 8-4 önde kapatan takım ikinci yarıda da el kaybetmeyerek 13-4 kazandı. Karar haritası Icebox'ta ise Galatasaray rakibine karşı üstünlük kurmayı yeniden başardı. İlk yarıda önce 5 sonra 6 ellik seriler yakalayan takım, 11-1 ikinci yarıya gitti. Galakticos ikinci yarıya iyi başlamış olsa da Galatasaray gereken iki eli alarak 13-5 galip geldi. Böylece Galatasaray turnuva 5.si olurken Galakticos da 6. oldu.
İstatistikler
Galakticos
jonx
Deadlnk
hatex
sturNNcya
Marw0ll
Bbl Esports 2-1 Surreal Esports
Kaybedenler grubu 3. tur karşılaşmasında ilk harita Icebox oldu! BBL maça pistol ellerini alarak başlasa da Surreal rakibi üzerinde baskı kurmayı başardı ve ikinci yarıya 8-4 önde gitti. İkinci yarıda sadece 1 el kaybeden Surreal 13-5 galip geldi. İkinci harita olan Split'te ise BBL ilk yarıyı 5-7 geride kapatmasına rağmen -önceki maçtan da gelen baskının ardında- toparlanmayı bildi ve ikinci yarıya 5 ellik bir seri ile başlayarak durumu 10-7 yaptı. Ardından Surreal durumu 10-10'a getirmeyi başarsa da BBL üst üste aldığı eller ile 13-10 galip geldi ve böylece karşılaşma karar haritasına uzadı. Haven'da ise BBL, ilk yarıyı 9-3 önde kapatmayı başardı, ve ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-7 galip gelmiş oldu. Böylece Surreal Esports turnuvayı 4. kapatırken BBL kaybedenler finaline yükseldi.
İstatistikler
BBL Esports
AsLanM4shadoW
Muj
aimDLL
QutionerX
pAura
Fire Flux Esports 0-2 BBL Esports
Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. Nefes kesen karşılaşmada ilk maç Ascent haritasında oynandı. İlk yarı üst üste alınan seriler ile ilerledi. FF'in 5 ellik serisine 6 el ile yanıt veren BBL, ikinci yarıya beraberlik ile girdi. Pistol elini ve ardından bonus eli almayı başaran BBL daha sonra 3 el kaybetti. Ancak ardından 4 serilik bir seri yakalayan BBL bir el verdikten sonra 13-10 galip geldi. İkinci harita ise Fracture'da oynandı. İkinci yarıya 7-5 önde giren BBL, ikinci yarının başında FF'in 6 ellik serisi karşısında oldukça zorlandı. Ancak çekişmeli seriler sonucu maç uzatmalara gitti. Nefeslerin tutulduğu 4 uzatma sonrası 5. uzatmada BBL 18-16 maçı kazandı. Böylece Fire Flux turnuvaya 3.lük ile veda ederken BBL Büyük Final'e yükseldi.
İstatistikler
Fire Flux Esports
sterben
lauress
sociablEE
SouhcNi
JN3v1cEEE
Futbolist ve BBL Esports arasında oynanacak olan VCT 2022 1. Aşama 2. Kapalı Eleme Büyük Finalleri, 23 Ocak saat 17: 00'de!