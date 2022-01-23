VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Galakticos ACS K/D/A K/D/A ACS Galatasaray Esports jonx 241 48/40/14 48/42/19 256 Touven Deadlnk 221 39/45/14 44/38/14 247 froz hatex 210 46/38/10 46/34/13 216 Docent sturNNcya 166 29/42/17 33/40/8 169 gosaydam Marw0ll 147 30/41/12 35/38/20 166 Iroh

Bbl Esports 2-1 Surreal Esports

Kaybedenler grubu 3. tur karşılaşmasında ilk harita Icebox oldu! BBL maça pistol ellerini alarak başlasa da Surreal rakibi üzerinde baskı kurmayı başardı ve ikinci yarıya 8-4 önde gitti. İkinci yarıda sadece 1 el kaybeden Surreal 13-5 galip geldi. İkinci harita olan Split'te ise BBL ilk yarıyı 5-7 geride kapatmasına rağmen -önceki maçtan da gelen baskının ardında- toparlanmayı bildi ve ikinci yarıya 5 ellik bir seri ile başlayarak durumu 10-7 yaptı. Ardından Surreal durumu 10-10'a getirmeyi başarsa da BBL üst üste aldığı eller ile 13-10 galip geldi ve böylece karşılaşma karar haritasına uzadı. Haven'da ise BBL, ilk yarıyı 9-3 önde kapatmayı başardı, ve ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-7 galip gelmiş oldu. Böylece Surreal Esports turnuvayı 4. kapatırken BBL kaybedenler finaline yükseldi.

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