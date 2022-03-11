Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı - Haberler

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Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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45 yaşındaki Burcu Esmersoy, anne ve babasının mirasından faydalanmaması için vasiyetini hazırladı. Kazancını gayrimenkule yatıran Esmersoy, mal varlığını üvey kardeşi, yeğeni ve yardım kuruluşlarına bağışladı.

Çocukluk yıllardır babasından dolayı zorlu yıllar geçiren Burcu Esmersoy, babaannesi ve dedesiyle büyüdü. "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım" diyen 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, şimdiden vasiyetini hazırladı.

BABASINA PAY BIRAKMADI

Takvim'de yer alan habere göre, yer aldığı projelerden elde ettiklerini gayrimenkule yatıran Burcu Esmersoy'un İstanbul, Bodrum ve Alaçatı'da evleri bulunuyor. Esmersoy, hazırladığı vasiyette annesini ve kendisini hortumla döven babasının pay alamaması için elinden geleni yaptı. Ünlü isim, mal varlığını üvey kardeşi, yeğeni ve yardım kuruluşlarına bıraktı.

Burcu Esmersoy, hazırlattığı mirasla anne ve babasının kendisinden bir pay almamasını da garantiledi.

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Vasiyetini hazırlayan Burcu Esmersoy, anne ve babasına bir şey bırakmadı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Burcu Esmersoy, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Cem Polat:

Beni al , vasiyete gerek yok. Ölümsüzlüğü bulursun.

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