Uygunsuz fotoğrafla şantaj mağduru: Beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti

YILDIRIM, BURSA (DHA) - BURSA'da, internetten tanışıp buluştukları İ.Ö.'yü uygunsuz fotoğrafını çekip şantaj yaparak para alan 4'ü tutuklu, 7 sanığın yargılanmasını başlandı. Sanıklardan Bahar Kaya ile internette okey oynarken tanıştığını, ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu söylediğini belirten İ.Ö., "Ödemiş'te birlikte iş yeri açmak için ona teklifte bulundum. Kabul etti. İzmir otogarında kendisini karşıladım. Otele yerleştirdim. Bana, duş almamı söyledi. Yıkanıp çıkınca odamda tanımadığım bir erkek vardı. Tanımadığım kişi beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti. 60 bin liramı şantaj yoluyla aldılar" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında kamu görevlisi İ.Ö.'nün, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru sonrası, Bahar Kaya ile Derya Yıldırım'ı takibe aldı. Polis, Kaya ile Yıldırım'ın, internet üzerinden tanıştıkları kişilerle ilişkiye girmek için gittikleri evlerdeki yedek anahtarları alıp daha sonra hırsızlık yaptığını, ağına düşürdükleri bu kişilere uyuşturucu vererek uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yaparak para aldıklarını belirledi. Polis, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı yaptığı operasyonla Kaya ve Yıldırım'ın yanı sıra kendilerine yardımcı olan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddedip duruşmayı erteledi.