Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti

Türküleri dilden dile dolaşan ünlü şarkıcı Zara, son dönemde daha da gençleşmesiyle adından söz ettiriyor. 45 yaşındaki güzel sanatçı, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti.