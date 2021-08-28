Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
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Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Türküleri dilden dile dolaşan ünlü şarkıcı Zara, son dönemde daha da gençleşmesiyle adından söz ettiriyor. 45 yaşındaki güzel sanatçı, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan şarkıcılar da yeniden konserlerine başladı. Konser programları yoğun olan isimlerin başında gelen şarkıcı Zara, hayranlarının karşısına çıktığı siyah elbisesiyle övgüleri topladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Zara, sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Uzun sahne kostümü ile göz kamaştıran ve kıyafeti oldukça iyi taşıyan Zara'ya "Gittikçe gençleşiyorsun" gibi yorumlarda bulunuldu.

İşte Zara'nın beğenilen fotoğraflar:

Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği derin dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti - Haberler Magazin
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