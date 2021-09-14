Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var - Haberler Magazin
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Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dizilerin yeni sezon bölümleri yavaş yavaş yayınlanmaya başlarken başrol oyuncularının da bölüm başına aldıkları ücret belli oldu. Ünlü isimlerin ücretlerinde ise bölüm başı 250 bin TL kazanan Halit Ergenç ile Burak Özçivit geliyor.

Başarılarıyla rol aldıkları her projede isimlerinden söz ettiren oyuncuların bölüm başı aldıkları ücretlerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Her sezon fiyatlarında artış yapan ünlü isimlerin bölüm başı aldıkları ücretler de dudak uçuklattı.

AYLIK 1 MİLYON TL KAZANIYORLAR

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre, bölüm başı rekor ücret alan isimlerin başında Halit Ergenç ile Burak Özçivit geliyor. İki başarılı oyuncu bölüm başı 250 bin TL alarak aylık 1 milyon TL kazanıyor.

Listenin devamı ise şöyle;

Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Can Yaman: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Fahriye Evcen: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var

Ünlü oyuncular bölüm bazı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var
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Haber: Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Zirvede Halit Ergenç ve Burak Özçivit var - Haberler Magazin
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