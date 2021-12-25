Ünlü manken Natasha Oakley cinsel organı görünen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, takipçileri hemen uyardı - Haberler
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Ünlü manken Natasha Oakley cinsel organı görünen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, takipçileri hemen uyardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Özellikle Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan manken Natasha Oakley, arkadaşıyla tatilde olduğu sırada çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak fotoğrafta cinsel organı gözüken Natasha, anında takipçilerinden uyarı mesajı aldı. Natasha, yine de fotoğrafı kaldırmadı.

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Instagram'da yaptığı paylaşımlarla büyük bir takipçi kitlesi yakalayan Avustralyalı ünlü manken Natasha Oakley'in arkadaşıyla çıktığı Fiji Cumhuriyeti tatilinde ilginç anlar yaşandı. Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı bir elbise giyen Natasha, yakın arkadaşı ve ortağı Devin Brugman ile birlikte poz verdiği fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Ancak Natasha'nın arkadaşını da etiketlediği fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

İç çamaşırı giymeyen Natasha, elbisesinin azizliğine uğradı fakat bundan haber sizdi. Genç kadının fotoğrafı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı. Natasha'nın takipçileri, fotoğrafı görür görmez 31 yaşındaki mankeni, cinsel organının gözüktüğü gerekçesiyle uyardı.

Ünlü manken Natasha Oakley cinsel organı görünen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, takipçileri hemen uyardı

Takipçilerinin uyarılarını gördüğü belirtilen Natasha, yine de arkadaşıyla birlikte poz verdiği fotoğrafı kaldırmama kararı aldı. Natasha, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla biliniyor. Genç modelin önceki günlerde paylaştığı bikinili fotoğraf da çok sayıda beğeni almıştı.

Ünlü manken Natasha Oakley cinsel organı görünen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, takipçileri hemen uyardı

63 milyon serveti olan Natasha, dünyanın en zengin kadınları arasında bulunuyor. Natasha ayrıca son dönemde yaptığı işlerle adını biraz daha öne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

İşte o fotoğraflar:

Ünlü manken Natasha Oakley cinsel organı görünen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, takipçileri hemen uyardı

Ünlü manken Natasha Oakley cinsel organı görünen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, takipçileri hemen uyardı

Ünlü manken Natasha Oakley cinsel organı görünen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, takipçileri hemen uyardı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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