Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Atakum'da 5 katlı apartman temelindeki toprak kayması nedeniyle boşaltıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak sonrası 5 katlı binanın temelinde toprak kayması meydana geldi ve bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı; aynı binada yaklaşık 4 ay önce de toprak kayması yaşanmıştı.

Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın temelinde sağanak sonrasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla binayı tahliye etti, insanların geçmemesi için binanın etrafından güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce de aynı binanın ön tarafındaki inşaat kazısı sırasında toprak kayması olmuş, binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar, istinat duvarı ile bina arasında da yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana gelmişti.

Kaynak: AA
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney kritik talimatla geri döndü

Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney kritik talimatla geri döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası

Soruşturmada skandal bir ifade daha! "Canımızın yandığı oluyordu"
Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi

Fransa yeniden hareketlendi! Yüzbinler sokaklarda

Adana'da markete silahlı saldırı! Ekmek bırakmaya gelen fırıncı Doğan Gedik hayatını kaybetti

Ekmek bırakmak için girdiği markette kurşunların arasında kaldı
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim

Milyarder yatırımcıdan şaşırtan itiraf: Tam 48 yıldır...
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Milyonlar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 hoca
ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi