Samsun Atakum'da 5 katlı apartman temelindeki toprak kayması nedeniyle boşaltıldı

Samsun Atakum'da 5 katlı apartman temelindeki toprak kayması nedeniyle boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak sonrası 5 katlı binanın temelinde toprak kayması meydana geldi ve bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı; aynı binada yaklaşık 4 ay önce de toprak kayması yaşanmıştı.
Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın temelinde sağanak sonrasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla binayı tahliye etti, insanların geçmemesi için binanın etrafından güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce de aynı binanın ön tarafındaki inşaat kazısı sırasında toprak kayması olmuş, binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar, istinat duvarı ile bina arasında da yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana gelmişti.