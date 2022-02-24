Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için sosyal medyadan dua istedi
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Ukraynalı model Diana Harkusha, Rusya'yla süren savaşta ülkesi için sosyal medyadan paylaşım yaparak dua istedi. 27 yaşındaki ünlü isim, "Ailem ve arkadaşlarım patlamalar nedeniyle sabah 5'te uyandılar" dedi.
Günlerdir süren Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, bu sabah saatlerinde Putin'in operasyon emrini vermesiyle sıcak savaşa dönüştü. Ülkenin pek çok bölgesinde patlama sesleri duyulurken, iki tarafta da çok sayıda asker hayatını kaybetti.
ÜLKESİ İÇİN DUA İSTEDİ
Miss Ukrayna 2014'te birinci olan, Miss Universe'de ise üçüncü olan dünyaca ünlü model Diana Harkusha, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ülkesi için dua istedi.
PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
300 bin takipçili Instagram hesabından sesini duyuran Ukraynalı model, bir sonraki paylaşımında ise "Ailem ve arkadaşlarım patlamalar nedeniyle sabah 5'te uyandılar" ifadelerini kullandı.
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