Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
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Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı

Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DÜN 49.1 dereceyle Türkiye'nin en sıcak günü yaşanan Şırnak'ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı.

DÜN 49.1 dereceyle Türkiye'nin en sıcak günü yaşanan Şırnak'ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaklığın 45 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, kapalı mekanları ve parkları tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre'de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre'de ölçülmüştü.Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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