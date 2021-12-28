Türk Kızılay'ın 2021 Faaliyet Raporu ve 2022 hedefleri toplantısı yapıldı (1)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2021 yılında gönüllülüğe odaklandıklarını ve gönüllülüğü teşvik etmeye çalıştıklarını belirterek, "2022 yılında da odaklanacağımız en temel alan ise yoksullarla kırılgan topluluklarla işsizlerle yetimlerle ve korunmaya muhtaç olan insanlarla dayanışma yılı olacak." dedi.

Kınık, Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesinde, 2021 Faaliyet Raporu'nu ve 2022 hedeflerini açıkladığı toplantıda, Kızılay'ın 153 yıldır kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

2021 yılından 2030 yılına kadar aynı stratejik planla çalışacaklarını ve bunun da 2 temel kanadının olduğunu belirten Kınık, "Biri insanı ve toplumu güçlendireceğimiz, toplumsal dayanıklılık ve güçlendirme projeleri. Diğeri de bu büyük hizmetleri, faaliyetleri yürütmek için kurumsal anlamda yapımızı güçlendireceğimiz kurumsal faaliyetlerimiz. Stratejik planımızda toplumsal dayanıklılık anlamında küresel yoksulluk ve açlıkla mücadele edeceğiz. Toplum temelli çalışmalarla afete hazırlanacağız. Kan ürünlerini ve kan bileşenlerini hastalarımız için ihtiyaç sahipleri için tedarik etmeye devam edeceğiz. Sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaş alan bir toplum için çalışacağız, eğitime destek olacağız, nitelikli eğitimi destekleyeceğiz." diye konuştu.

Kınık, Kızılay'ın 2021 yılında 45 milyon 38 bin 720 insana dokunduğunu, bunun 36 milyon 488 bin 720'sinin yurt içinde, 8 milyon 550 bininin ise yurt dışında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"İnsanlara koruma sağlamak, yardım etmek, kan temin etmek, eğitim vermek ve çeşitli faaliyet alanlarımıza yönelik görevlerimizi icra etmek için bizlere çok kıymetli bağışçılarımızın fon sağlayıcılarımızın emanet etmiş olduğu 6 milyar 898 milyon 747 bin 318 Türk lirasını harcadık. Bunu 12 bin 138 personelimizle, 185 bin 353 gönüllümüzle birlikte başardık. 24 milyona aşkın insana yoksulluk ve o yoksulluğun ortadan kaldırılması noktasındaki projelerimizle maddi desteklerimizle aile yardımlarımızla destek olduk. Göç mağduru yaklaşık 4,5 milyon insana, 2,5 milyon afet mağduru insana 2021 yılı içerisinde yardım ulaştırdık. Sağlık anlamında kan hizmetleri, plazma, kök hücre hizmetleri, sağlıkla ilişkili yardımlarımız olmak üzere yaklaşık 5 milyon insana yardımımızı ulaştırdık. Kan hizmetlerinde ilave olarak 4 milyon eğitim ve kurslarımızla, bilinçlendirme eğitimlerimizle, sertifikasyon programlarımızla yaklaşık 5,2 milyon insana yani toplam 45 milyonu aşkın insana 2021 yılında elimizi uzattık. Yaklaşık 4 milyona aşkın insana gıda temenni destekler sağlanacak. Nakdi anlamda 1 milyonu aşkın insana yaklaşık 100 milyon liralık bir nakit destek, gıda programları aracılığıyla da 92 milyon liralık bir destek sağladık. Barınma noktasında yaklaşık 60 bin insana 15 milyon liralık bir maddi destek sağladık, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3,5 milyon insana kurban paylarını ulaştırdık. Bu yıl da Kovid karantinası noktasında hizmetlerimiz devam etti. Yaklaşık 60 bine aşkın insan 15 gün boyunca Kızılay'ımızın ev sahipliğinde KYK yurtlarında barındırıldı. Ramazanda kurmuş olduğumuz iftar sofralarıyla hanelerde şenlendirdiğimiz sofralarla yaklaşık 2 milyon öğün ramazan iftar sofrasını ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk."

"2021 yılında Kızılay olarak 109 afete müdahale ettik"

Kızılay'ın dünyanın her bir noktasına da uzanmaya çalıştığını vurgulayan Kınık, 2021 yılında 51 ülkede çalıştıklarını ifade etti.

Kerem Kınık, yaklaşık 8 milyon 550 bin insana yardım eli uzattıklarını belirterek, "Bunun maddi karşılığı ise 151 milyon 544 bin 27 Türk lirasıydı. 18 delegasyonumuzla yurt dışında faaliyet gösterdik ve bunu önümüzdeki yıl 20'ye çıkartmaya gayret edeceğiz." dedi.

Afetlerde 2 milyon 434 bin 280 kişiye ulaştıklarının altını çizen Kınık, "2021 yılında Kızılay olarak 109 afete müdahale ettik. 2021 yılında barınma noktasında 234 bin aşkın bir kapasiteyle çalıştık. Beslenme kapasitesinde ise yaklaşık 543 bin 750 kişilik Kızılay'ın beslenme kapasitesi bulunmakta. Kızılay'ımızın Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde an itibariyle ulusal afet beslenme kapasitesi 2 milyon 761 bin 107 kişidir. Bunu 5 afet yönetim merkezi, 12 afet müdahale merkezimizde yapıyoruz. 2021 yılında 14 aşevimiz kapılarını ihtiyaç sahiplerine açıyor. Bu aşevlerimizle birlikte yaklaşık 43 aşevimiz, 260 bin bin öğün kapasiteye kavuşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Kınık, 2021 yılında Kızılay Lojistik şirketi aracılığıyla yaklaşık 140 milyon 760 bin kilo insani yardım malzemesinin, 10 bin 497 noktaya taşındığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Kızılay Türkiye'nin 300 noktasından kanları topladı ve Kızılay'a ait referans laboratuvarlarına bu kanların ürünlerini getirdi. Daha sonra 1300'e aşkın hastaneye bu dağıtımı yaptı. Kızılay Kan Hizmetleri bünyemizde yaklaşık 4 bin personelimiz çalışıyor. 18 bölge kan merkezimizle kan bankacılığı veri tabanı sistemimize kayıtlı 12 milyon 350 bin 801 kan bağışçımızla bu büyük destanı yazıyoruz. Önümüzdeki yıl gerek kan bağışındaki gerekse de kan ihtiyacındaki artış sebebiyle 3 milyon ünite kan hedefledik ve bunu yaklaşık 70 kan bağış merkezi, 80 kan alma birimi, 18 bölge, yaklaşık 170 mobil ekimizle beraber sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 480 başarılı nakil gerçekleştirildi. 10 bölge kan merkezini yeniliyoruz, 1 yeni bölge kan merkezi, 2 yeni kan dağıtım merkezimizi 2022 yılında devreye alıyoruz. 2021 yılında yaklaşık 20 bin öğrencimize nakit temelli destek ve burs sağladık. Yaklaşık 20 bin öğrencimize eğitim boyunca, eğitim yılı boyunca ihtiyaç duyacakları bütün kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. 2 okulun tadilatını yaptık. 3 özel eğitim sınıfı tefrişatını gerçekleştirdik, 65 kütüphane açtık, yaklaşık 7 bin 183 öğrenciye EBA sistemine ulaşacakları tabletleriyle buluşturduk."

"Yaklaşık 23 bin göç mağduru insana Türkçeyi öğrettik"

Toplumun sağlığı için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Kınık, yaklaşık 700 bin insana kişisel koruyucu ekipman, hijyen malzemeleri, sağlık ve engelli yardımları yaptıklarını dile getirdi.

Kınık, bu yıl 34 ilk yardım eğitim merkezinde yaklaşık 54 bin 396 insana ilk yardım yapmayı öğrettiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl bu sayıyı 58'e çıkartıyoruz. Göç mağdurlarına hep destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. 2,5 milyon insana destek sağladık. Yaklaşık 23 bin göç mağduru insana Türkçeyi öğrettik. Sadece ülkemizdeki göç mağdurlarına değil, ülkemizin dışında yaşayan göç mağdurlarına da özellikle Suriye'nin içerisindeki göç mağdurlarına da elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Kendi ülkesinden bakım ve destek alamayan ve ülkemizin sınırına güvenli olan o alanlara yerleşmiş olan insanlara yaklaşık 1,8 milyon insana 2021 yılında el uzattık." değerlendirmesinde bulundu.

"2 milyon 714 bin 548 fidan Kızılay aracılığıyla toprakla buluştu"

Kızılay Kart'ın dünyaya model olduğunun altını çizen Kınık, 2021 yılında 2,9 milyon faydalanıcının nakit temelli destek programdan faydalandığını ifade etti.

Kınık, daha yaşanabilir bir çevre için çalıştıklarını belirterek, "Geçen yıl ciğerlerimiz yandı ama 2 milyon 714 bin 548 fidan Kızılay aracılığıyla toprakla buluştu. Önümüzdeki yıl her bir ünite kan için 3 fidan kampanyasıyla Tarım Bakanlığımızın desteğiyle birlikte 9 milyon fidanı topraklarla buluşturmaya çalışacağız." dedi.

2021 yılında hayırsever halkın adresinin Kızılay olduğunu aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"2021 yılında 1 milyon 407 bin 158 farklı Kızılay bağışçımız Kızılay'a 3 milyon 197 bin 521 kez bağışta bulundu. Bunun maddi karşılığı 1 milyar 375 milyon 94 bin 503 lira. Bu bağışçı sayımızı 2022 yılında daha da arttırmaya gayret edeceğiz. İnsani yardıma ayırdığımız bütçemiz artmaya devam ediyor. 2021 yılında 9 milyar 297 milyon 647 bin 75 lira gelir elde ettik. 2022 yılında yeni bütçemiz 12 milyar 425 milyon 759 bin 137 lira. Gider bütçemiz de 12 milyar 148 milyon 497 bin 746 lira. Amaca göre harcayacağımız rakam ise 9 milyar 274 milyon 199 bin 321 lira. Amaca yönelik gider oranımızı yüzde 92'ye çıkacağımızı öngörüyoruz. Kızılay Yatırım da faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca gönüllülerimizin, çalışanlarımızın, insani yardım sektörümüzün ve üniforma anlamında pek çok farklı sektörün giydiği, giyeceği tekstil kıyafetlerini ve tekstil materyallerini tasarım atölyelerimizde tasarlayıp bunları ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına sunmuş olacağız. Çadır ürünlerimiz hayvancılık ve seracılık noktasındaki çözümleriyle yeni yılda piyasayla buluşmuş olacak. Kişisel koruyucu ekipmanlarımız, afet çantalarımız, Kızılay'ımızın ilk yardım çantaları e-ticaret sitelerinde şu anda satışta. Hem kendi ihtiyacınızı görüyorsunuz, hem bunun aracılığıyla Kızılay'a bir iyilik yapmış oluyorsunuz."

"2021 yılında gönüllülüğe odaklandık, gönüllülüğü teşvik etmeye çalıştık"

Kınık, Kızılay'ın 2021 yılında 717 proje yaptığının altını çizerek, bu projelerle yüz binlerce insana dokunduklarının belirtti.

2021 yılını "gönüllülük" yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Kınık, "2021 yılında gönüllülüğe odaklandık, gönüllülüğü teşvik etmeye çalıştık. 2022 yılında da odaklanacağımız en temel alan ise yoksullarla kırılgan topluluklarla işsizlerle yetimlerle ve korunmaya muhtaç olan insanlarla dayanışma yılı olacak." diye konuştu.

Kınık, Türkiye Kızılay kurslarının yeni bir kapı açtığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun takvimini sizle yakında paylaşacağız. Ayrıca Kızılay Yetim Destek Programı, Kızılay İmece Programı, Kızılay Sıcak Yuva Projesi ve Şenlendirme Projesiyle ilgili de 2022 yılında çalışacağız. Türkiye'deki zekat veren insan sayısını arttırmayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahiplerini meslekleri yoksa bir meslek sahibi, onların hane için küçük üretimlerine ilk etapta destek olma, farklı alanlarda kadın kooperatifleri gibi, kentteki hizmet kooperatifleri gibi ya da kırsaldaki köy üretim kooperatifleri gibi farklı kooperatif modelleriyle, girişimcilik desteği ve sermaye desteği sağlayarak eğitimler vererek sosyal girişimciliğimizi yaygınlaştırmaya, çaba sarf edeceğiz. 2022 yılı kan torbası üretimi noktasında yatırımlarımızın ete kemiğe büründüğü bir yıl olacak. Şu anda fiziksel mekanı belirlenmiş, mimari projeleri çalışılıyor ve 2022 yılında da yatırımımız başlamış olacak. Huzurevleri, bakım evleri ya da yaşlılık merkezleri gibi farklı isimlerle anılan ama kıdemli büyüklerimizin içinde güvenle yaşadıkları Kızılay huzurevleri form değiştiriyor. Artık Kızılay huzurevleri aktif yaşam evlerine dönüşüyor ve gerek kalitesi, gerek sunumlar hizmeti, gerekse içindeki yaşam tarzı itibariyle yaşam enerjisini yüklenmeye devam ettikleri yaşlılarımızın ikinci, üçüncü baharlarını yaşadıkları mekanlar olarak farklı farklı noktalarda hizmete girmeye devam edecek. Afganistan, Pakistan ve Suriye'ye güvenli noktalara dönmek isteyen, gönüllü olarak dönmek isteyen ailelere kendi ülkelerine döndüklerinde geçinebilecekleri küçük iş yerleri kuruyoruz. Bine yakın faydalanıcımız özellikle Afganistan'da bu projemizden faydalandılar. Bu projemizi yaygınlaştırarak kendi ülkelerine dönüşü desteklemeye devam edeceğiz. Azerbaycan Karabağ şubemizin binasını da 2022 yılı içerisinde hayata geçireceğiz. Afet ve Göç Hizmetleri noktasında İdlib'de çadır kampları briket evlerle değiştirmeye devam ediyoruz. Kızılay'ın 2021 yılında 717 projesi vardı, 2022 yılında 1104 projemiz var."

Kerem Kınık, Kızılay'ın 2022 içinde hayata geçirmeyi planladığı diğer projelerle ilgili de bilgiler verdi.