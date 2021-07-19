Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
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Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde konserde giydiği transparan kıyafeti ile çok konuşulan şarkıcı Gülşen, Adana konserinden paylaştığı yeni fotoğraflarda siyah pantolon ve siyah bluz tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan kıyafeti ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurmuştu.

YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

İç çamaşırının üzerine transparan kıyafeti giyen şarkıcı, Instagram'dan ateş püskürmüştü. Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." diye yazmıştı.

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu

SİYAH KOMBİN TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Kısa süre önce Adana konserinden fotoğraflar paylaşan 45 yaşındaki şarkıcının siyah kıyafet tercih etmesi gözlerden kaçmadı. Siyah bluz ve siyah pantolon kombini yapan Gülşen, bu defa çok farklı bir tarzla sevenlerinin karşısına çıktı.

İşte Gülşen'in yeni kombini;

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
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Servet Uzun
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Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu - Haberler Magazin
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