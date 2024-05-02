Teknoloji şöleni SDN Summit 2024, 7.500 misafiri ağırladı!

Haliç Kongre Merkezi'nde 27 – 28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen tüketici elektroniği etkinliği SDN Summit'te, 7.500 teknoloji sever 50'den fazla deneyim alanında en son teknolojileri deneyimledi.

Düzenlenen panellerde 52 uzman konuşmacı en son trendleri ziyaretçilerle paylaşırken, gelecek vaat eden 40'tan fazla girişimci inovatif fikirlerini ve ürünlerini sergileme imkanı buldu. Etkinliği, çok sayıda basın mensubu ve influencer da yerinde izledi. Başka ülke ve şehirlerdeki teknoloji meraklıları da iki gün boyunca gerçekleştirilen canlı yayınlarla tüm etkinliği takip etme imkanı buldu.

Bu yıl ilk defa düzenlenen SDN Summit, Hepsiburada ve Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Tüketici elektroniğine yönelik teknolojilerin sergilendiği SDN Summit'te düzenlenen panellerde Türkiye'nin en deneyimli uzmanları kendi alanlarındaki son gelişmeleri, trendleri ve uygulamaları teknoloji meraklılarına aktardı.

SDN Summit'e kimler katıldı?

7500 fiziksel katılımcının katıldığı SDN Summit'i, ShiftDelete.Net YouTube kanalından yayınlanan canlı yayınla da binlerce kişi internet üzerinden takip etti.

50'nin üzerinde firma, deneyim alanı oluşturarak destekleyerek katılımcı olarak alanda yer aldığı SDN Summit'te kurulan deneyim standı ve demo alanlarında ziyaretçiler en yeni teknolojileri deneyimleme imkanı buldu. Girişimcilik alanında ise 40'tan fazla girişim, yeni geliştirdikleri ürün ve servislerini etkinlik katılımcılarına tanıtma fırsatı buldu.

SDN Summit'te önemli açıklamalar

SDN Summit'in açılış konuşmasını, ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan gerçekleştirdi. 2005'te kurulan ShiftDelete.Net'in, kuruluş döneminden sonra katıldığı teknoloji fuarlarından aldığı ilhamı anlatan Alkan, Türkiye'de de bir tüketici elektroniği ve teknoloji etkinliği oluşturma hayalinin olduğunu ve nihayet ShiftDelete.Net olarak bu hayali gerçekleştirdiğini iletti.

SDN Summit'te iki gün boyunca süren panellerde önemli konuklar, önemli mesajlar verdi. İşte SDN Summit'te konuşulan konular ve önemli açıklamalardan satır başları:

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SDN Summit gibi etkinliklerin, Türkiye için önemini vurguladı. Gelecek sene için mevcut SDN Summit'in iki katı büyüklükte etkinlikle devam etmesi gerektiğini iletti.

Kacır'ın açıklamalarına göre, yapay zeka odaklı eğitim ve çalıştaylar gençler ve kadınlar için yaygınlaştırılacak. KOSGEB ve TÜBİTAK destekli dene yap atölyeleri, gençlerin teknoloji ve inovasyon bilgisini artırmayı hedeflerken, Teknofest gibi etkinliklerle ulusal çapta bu eğitimlerin entegrasyonu sağlanacak. Bu adımlar, Türkiye'nin uluslararası alanda teknolojik ilerlemesine katkıda bulunarak ekonomik yapıyı güçlendirmek için önemli bir unsur olacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, SDN Summit'teki konuşmasında Türkiye'ye daha fazla uluslararası doğrudan yatırım kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin barındırdığı avantajlar hakkında bilgi veren Dağlıoğlu, yatırımcılar nezdinde de Türkiye'nin önemli fırsatlar barındırdığını anlattı. Dağlıoğlu, tüm sektörlerde teknolojinin önemine işaret ederek, bütün dünyayı etkileyen, dönüştüren teknolojiyi iyi takip etmek gerektiğini dile getirdi.

Hepsiburada'da drone ile teslimat dönemi

Hepsiburada, SDN Summit'te Drone Teslimatı projesini tanıttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projeyle ilgili bilgi aldı ve memnuniyetini dile getirdi. Etkinlikte, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin de konuşma yaparak teknoloji ve inovasyonun önemine vurgu yaptı.

Projenin tamamlanmasıyla Hepsiburada üzerinden verilen siparişlerin dronlar aracılığıyla dakikalar içinde teslim edilmesi hedefleniyor. SDN Summit'e gelen katılımcılar, HepsiJet dronunu da inceleme ve deneyimleme şansı buldu.

Turkcell'den yapay zeka ve 5G vurgusu!

Turkcell CEO'su Ali Taha Koç, Amerika'da edindiği deneyimlerini paylaşarak şirketin dijital dönüşüm sürecindeki liderliğini vurguladı. 5G, yapay zeka ve quantum computing gibi teknolojilerin önemine değinerek, Turkcell'in telekomünikasyon sektöründeki yeniliklere öncülük ettiğini belirtti.

Ayrıca, şirketin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında projeler geliştirdiğini ve teknolojinin toplumsal fayda sağlayan bir araç olduğunu vurguladı. Ali Taha Koç, 2025 yılının son dönemlerine doğru ülkemizde 5G kullanımına başlanacağının da müjdesini verdi.

HAVELSAN'dan yeni yapay zeka modeli MAIN

HAVELSAN, SDN Summit etkinliğinde yeni yapay zeka modeli MAIN'i tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. MAIN, Türkçe dil modellemesi ve doğal dil işleme teknolojilerinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor, kurumların yerel kaynaklarında çalışan bir yapay zeka asistanı olarak tasarlanmıştır. Havelsan'ın bu çıkışı, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyelini ve teknolojiye yaptığı yatırımları vurguluyor, katılımcılar yeni modelin sunduğu olanakları yakından inceleme fırsatı buldular.

Monster Notebook'un kuruluş hikayesi

İlhan Yılmaz, Monster CEO'su olarak SDN Summit etkinliğinde, şirketin 24 yıllık serüvenini ve başarı hikayesini dinleyicilere aktardı. Ayrıca 28 Nisan'daki SDN Summit'in 2. gün açılışı, Monster Oyun Müzikleri Orkestrası'nın dinletisiyle başladı. Ünlü oyunların müziklerini, SDN Summit'e gelenler orkestradan canlı olarak dinleme şansı buldu.

Türkiye'de harcamaların yüzde 55'i dijitalleşti

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen, Finansal Teknolojiler: Geleceğin Finans Sektörüne Yolculuk panelinde konuşan MasterCard Türkiye Genel Müdürü Avşar Gürdal, ödeme teknolojilerinin dijitalleşmesinden ve dijitalleşmenin avantajlarından bahsetti.

MasterCard'ın varoluş amacının ekonomileri dijitalleştirmek olduğunu aktaran Avşar Güldal, dijitalleşme arttıkça ekonomideki gri alanların azaldığını vurguladı. Ekonomide gri alan azaldıkça vergi gelirinin artması, güvenliğin artması gibi pek çok avantaja da dikkat çekildi.

Ülkemizdeki verilere baktığımızda bugün yapılan günlük harcamaların yüzde 55 seviyesinde dijitalleşmeyi sağladığını vurguladı. 2024 itibarıyla Masterpass, 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcıya, 70 milyon kayıtlı karta ve 4 binden fazla üye işyerine ulaşmış durumda.

Türkiye'nin en büyük dijital ödeme platformu olan Masterpass, ülkedeki e-ticaret ödemelerinin üçte birini işletiyor.

2024'te kripto paraların seyri panelinde konuşan Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, platformun yerel yasalar ve regülatörlerle işbirliği içinde çalıştığını ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için çeşitli sistemler geliştirdiklerini belirtti ve kullanıcılara sosyal medyada dolaşan sahte kampanyalara itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Eldoğan ayrıca, regülasyonların hem kullanıcı güvenliğini hem de sektörün itibarını korumak adına önemli olduğunu vurguladı. Binance Türkiye, gelecek yıl da etkinlikte yer almayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

SDN Summit, geniş kapsamlı konuşmacı kadrosu ve çeşitli sektörlerden katılımcılarıyla teknoloji dünyasının nabzını tutan başarılı bir etkinlik oldu.

SDN Summit destekleyenleri

Hepsiburada ve Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleşen SDN Summit'in Elmas sponsoru ise Togg, Platin sponsorları ise Binance ve Mastercard oldu.

Altın sponsorlar ise ASPower, Continental, DESİ, DJI l Karacasulu, egaranti, Google, Global IT, HAVELSAN, Monster Notebook, Portuma, Segway – Ninebot Türkiye, Ticimax, TikTok, Turan ve Zore.

Etkinliğin Gümüş sponsorları ise CAR MEKAN, E-Garaj, Gökçe Avukatlık Ortaklığı, TEZ Elektronik, THEADX, Tumurly ve Solarçatı.

Oturum sponsoru Vestel, Girişimcilik alanı sponsorlarımız ise Arz Portföy, GOSB, İTÜ ARI Teknokent ve KADEM.

SDN Summit ulaşım sponsoru BiTaksi ve GetirAraç oldu.

Etkinliğin destekleyenleri ise; Turkuaz Medya Grubu, ArpaNet Medya, Branding Türkiye, Bundle, CNN Türk, egirişim, gzt, Inc Türkiye, Postuby, Tekno Logic, teknotalk, Startup Teknoloji, Swipeline ve Worldef.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin de katkılarıyla düzenlenen SDN Summit'te, pek çok teknolojisever ile hem markalar hem de kurumlar bir araya geldi.

SDN Summit'te kimler konuştu?

SDN Summit'te pek çok farklı marka, kurum ve mecranın yöneticileri konuşmacı olarak yer aldı. Her biri alanında uzman olan konuşmacılar hem SDN Summit'e gelen ziyaretçiler, hem de etkinliği online olarak takip eden teknoloji meraklıları tarafından ilgiyle izlendi. SDN Summit konuşmacıları (alfabetik sıra):

Mehmet Fatih Kacır, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A.Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı

A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı

Ahmet Usta, ELYT Kurucu Ortağı

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü

Ali Yüksel, CoinDesk Türkiye İçerik Yöneticisi

Arif Furkan Mendi, HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü

Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Avşar Gürdal, Mastercard Türkiye Genel Müdürü

Burak Akusta, Global IT Cloud Engineering Director

Bülent Tekmen, Colendi Kurucu Ortak ve CEO

Can Yalçın, Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü

Celal Toprak, Gazeteci

Cenk Çiğdemli, Ticimax CEO

Cenk Tarhan, Techinside.com/ShiftDelete.Net Global Yayın Yönetmeni

Erdi Özüağ, Teknoloji Editörü

Erkan Ünlü, TikTok Türkiye Head of Operations

Ender Özgür, Hepsiburada Ticari Grup Direktörü

Esra Soylu, KADEM Girişimci Danışmanı

Eyüp Güler, Vestel Mobilite İş Geliştirme ve Satış GMY'si

Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü

Furkan Yazıcı, Tumurly CEO

Görkem Gökçe, Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak

Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu

Harika Eldoğan, Binance Pazarlama Direktörü

İlhan Yılmaz, Monster Notebook Kurucu Ortak & CEO

Kaan Sancaklı, BiTaksi CEO

Kamile Uray, Teknik Analist

Mesut Çevik, Teknoloji Editörü

Prof. Dr. Murat Çemberci, GOSB Teknopark Genel Müdür

Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner

Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO

Onur Özdurak, Samsung Mobil İş Birişim Strateji ve Ürün Direktörü

Ozan Emrah Ünal, Portuma Kurucusu ve CEO'su

Özcan Ayyıldız, English Home CIO'su

Özgür Bayraktar, Turan Kurucu ve CEO'su

Ramazan Demir, ASPOWER Genel Müdürü

Serhat Dolaz, Paycell CEO

Serkan Bağçe, Fongogo Genel Müdürü

Serkan Girgin, Google Türkiye CMO

Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga Cem Küçükyılmaz, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni

Tolga Ünvan, İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü, MediaMarkt Türkiye

Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı

Utku Korkmaz, Solarçatı CEO'su

Vehbi Varlık, İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı

SDN Summit'i kaçıranlara tekrar izleme fırsatı!

SDN Summit'te gerçekleşen konuşmalar ve düzenlenen paneller, canlı yayın ile etkinliğe katılamayan, başka şehirlerdeki ve ülkelerdeki teknoloji meraklıları tarafından izlendi. Tüm yayınlar, kayıt altına alındı. Aşağıdaki linkleri kullanarak SDN Summit'i izleyebilirsiniz:

SDN Summit'in 1. gün yayınını buradan izleyebilirsiniz.

SDN Summit'in 2. gün yayınını buradan izleyebilirsiniz.

SDN Summit ile ilgili tüm ayrıntıları https://sdnsummit.com adresinde bulabilirsiniz.